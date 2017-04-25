Непомнящий: «Возможно, неудача в Ростове мотивирует «Спартак» на новые подвиги»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказал мнение о предстоящем матче 25-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уралом». По мнению специалиста, после разгромного субботнего поражения от «Ростова» (0:3) красно-белые могут вновь выдать длительную беспроигрышную серию.

«Для «Урала» потеря такого количества лидеров очень ощутима. Но сложно предположить, как они будут действовать на стадионе «Открытие Арена». После матча с «Зенитом» команда ощущает себя обиженной, а такое состояние одних мотивирует, а других расслабляет. У «Спартака» свои проблемы, но они скорее со знаком «плюс». Вспомните, как красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» в Самаре (0:4), а после этого выдали беспроигрышную серию, которая завершилась только в Ростове-на-Дону. Возможно, неудача мотивирует команду на новые подвиги, тем более игра «Спартака» построена на эмоциях.

Когда подопечные Массимо Карреры разозлены или находятся на кураже, они добиваются успеха. Отсюда победы, вырванные на последних минутах. А вот с «Ростовом» произошел сбой в настроении. Лидер пропустил один мяч, потом второй, и матч фактически завершился. Возможно, «Урал» сумеет этим воспользоваться», – приводит слова Непомнящего RT.

Поединок «Спартак» – «Урал» состоится сегодня, 25 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляция встречи.