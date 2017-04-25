Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: «Месси – самый техничный футболист, против которого я играл»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси самым техничным футболистом, с которым ему доводилось играть. Также россиянин отметил своего бывшего одноклубника по «Арсеналу» Сеска Фабрегаса.

    – Вы пересекались на поле со многими звездами. Кто был самым техничным футболистом?

    – Из тех, против кого играл, это Лионель Месси. Думаю, не нужно объяснять почему. Среди своих бывших партнеров выделю Сеска Фабрегаса. Во всех сложных ситуациях он находил правильное положение ноги, чтобы сделать передачу или укрыть мяч от соперника. Мог отдать пас на любую дистанцию – на пять метров или на 40. Мяч всегда приходил прямо в ноги, и тебе не нужно было думать, что с ним делать.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2017 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 25 апреля 2017, 12:54

      А когда это Андрей, умудрился играть против Месси? Пожалуйста, напомните мне этот момент!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      _КоКоС_ > Болельщик Реал Мадрида 25 апреля 2017, 13:15

      По гугли если тебе так интересно, думаешь Аршавин врёт??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > kjrjk 25 апреля 2017, 13:56

      Я без проблем, в любительском футболе, делаю передачи (30-40м) без проблем, прилетает куда надо...играю 2 раза в неделю с 6 лет, 1982 г.р....И когда смотрю наш футбол, кроме Игнашевича, мало у кого получается....Вопрос, а че у нас нет таких игроков, которых можно научить....?))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Alex3920486 25 апреля 2017, 14:11

      на профессиональном уровне другие скорости. любителя через 10 мин уже заменять можно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч > Болельщик Реал Мадрида 25 апреля 2017, 14:27

      так то он барсе даже забивал

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow > Болельщик Реал Мадрида 25 апреля 2017, 15:11

      было как-то(когда Ван Перси еще играл за Арсенал), он тогда даже забил и Арсенал выйграл, но в ответной игре если не ошибаюсь их разгромили

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Chesn0k 26 апреля 2017, 14:11

      Ну если бы я занимался только футболом, а не семьей, работой и тд...Я без проблем до 33 бегал все время...В армейке, марш броски с 25 кг нагрузкой по 15 км бегали через 3 дня, ни чего, в норматив укладывался...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 25 апреля 2017, 12:32

      Даже трудно представить после таких партнеров как Фабрегас Андрей мучается на полях Казахстана. Давно обратил внимание что у многих игроков играющих в Европе великолепные передачи на 30-40 метров. Такое ощущение что они эти передачи тренеруют день и ночь. Тот же Халк мог такую передачу сочинить Дзюбе, что труднее было не забить,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 25 апреля 2017, 12:15

      В точку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 апреля 2017, 11:45

      Дзюба угарает

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11