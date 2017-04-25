Аршавин: «Месси – самый техничный футболист, против которого я играл»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси самым техничным футболистом, с которым ему доводилось играть. Также россиянин отметил своего бывшего одноклубника по «Арсеналу» Сеска Фабрегаса.

– Вы пересекались на поле со многими звездами. Кто был самым техничным футболистом?

– Из тех, против кого играл, это Лионель Месси. Думаю, не нужно объяснять почему. Среди своих бывших партнеров выделю Сеска Фабрегаса. Во всех сложных ситуациях он находил правильное положение ноги, чтобы сделать передачу или укрыть мяч от соперника. Мог отдать пас на любую дистанцию – на пять метров или на 40. Мяч всегда приходил прямо в ноги, и тебе не нужно было думать, что с ним делать.