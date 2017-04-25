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    Каборе заявил, что если «Краснодар» не попадет в Лигу Европы, это станет ударом для команды

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0), а также рассказал о целях команды на остаток чемпионата. Напомним, футболист стал автором одного из забитых мячей в прошедшей встрече.

    «Мой гол был очень важен для команды с точки зрения психологии. У меня было несколько подходов, в итоге я ударил и забил. До первого мяча игра давалась нам тяжело, и поэтому крайне важно было забить, чтобы команда раскрепостилась и заиграла в тот футбол, в который умеет.

    Какие цели на остаток сезона? Мы всегда ставим максимальные цели. Для нас важна каждая игра, каждое заработанное очко, поэтому будем выкладываться по максимуму. Постараемся заработать как можно больше баллов, а уже в конце сезона заглянем в турнирную таблицу и посмотрим, где окажемся.

    Конечно, хотим забраться как можно выше. У нас очень амбициозная команда. Посмотрите на стадион — он просто великолепен, инфраструктура на высшем уровне. Поэтому если мы не попадем в Лигу Европы, то это будет ударом для всех нас. С другой стороны, я не смогу назвать это трагедией. Впрочем, давайте делать выводы только после 30-го тура», – сказал Каборе в эфире программы «8-16».

    «Краснодар» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2017 01:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа 25 апреля 2017, 18:51

      Уже все промагничено.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 25 апреля 2017, 09:24

      этот год ЛЕ а на следующий сезон ЛЧ)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 апреля 2017, 09:06

      Не дрейфь, Шарль, все уже распределено...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 25 апреля 2017, 08:42

      Даешь ЛЕ, Краснодар!

      1
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