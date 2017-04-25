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  • Каборе заявил, что если «Краснодар» не попадет в Лигу Европы, это станет ударом для команды

Каборе заявил, что если «Краснодар» не попадет в Лигу Европы, это станет ударом для команды

25 апреля 2017, 01:12
4

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0), а также рассказал о целях команды на остаток чемпионата. Напомним, футболист стал автором одного из забитых мячей в прошедшей встрече.

«Мой гол был очень важен для команды с точки зрения психологии. У меня было несколько подходов, в итоге я ударил и забил. До первого мяча игра давалась нам тяжело, и поэтому крайне важно было забить, чтобы команда раскрепостилась и заиграла в тот футбол, в который умеет.

Какие цели на остаток сезона? Мы всегда ставим максимальные цели. Для нас важна каждая игра, каждое заработанное очко, поэтому будем выкладываться по максимуму. Постараемся заработать как можно больше баллов, а уже в конце сезона заглянем в турнирную таблицу и посмотрим, где окажемся.

Конечно, хотим забраться как можно выше. У нас очень амбициозная команда. Посмотрите на стадион — он просто великолепен, инфраструктура на высшем уровне. Поэтому если мы не попадем в Лигу Европы, то это будет ударом для всех нас. С другой стороны, я не смогу назвать это трагедией. Впрочем, давайте делать выводы только после 30-го тура», – сказал Каборе в эфире программы «8-16».

«Краснодар» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал Каборе Шарль
Комментарии (4)
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Бугимен
1493098922
Даешь ЛЕ, Краснодар!
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bolela_16
1493100417
Не дрейфь, Шарль, все уже распределено...
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yudinvitalik
1493101442
этот год ЛЕ а на следующий сезон ЛЧ)))
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Мудрый Каа
1493135514
Уже все промагничено.
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