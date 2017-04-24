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    Бекхэм получил награду за заслуги перед футболом

    Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм был награжден наградой Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании (PFA). Она была вручена экс-футболисту за заслуги перед футболом.

    Стоит отметить, что в составе «Манчестер Юнайтед» он играл на протяжении 12 лет – с 1991 по 2003 год. За это время он провел в общей сложности 265 матчей, в которых забил 62 гола. За сборную Англии он также сыграл 115 игр, забив 17 голов.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    24.04.2017 08:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2389

      serglider 25 апреля 2017, 02:28

      Хороший игрок, но не лучший! В том же МЮ с им играли игроки более чем он заслужившие это звание. Одно то, что великий Фергюсон выпнул его из команды говорит, что уровень его игры уже не соответствовал поставленным перед командой задачами.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 24 апреля 2017, 22:53

      лучший по стандартам!!!

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      Рейтинг: +367

      gigs84 24 апреля 2017, 19:32

      Штрафные и угловые у него хорошо получались, не спорю. А в остальном он был вполне заурядным игроком, не бойцом, к сожалению. Многие помнят его достижения, но мало кто вспоминает сколько он накосячил. Незабитые ключевые пенальти, нелепое удаление на чемпионате мира, падение в штрафной сборной Бразилии, после которого вместо пенальти, англичанам забили победный гол и т.д. Когда-то в детстве я им тоже очень восхищался, но потом понял, что его явно перехваливают.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > gigs84 24 апреля 2017, 22:54

      одобряю твое мнение,но пользы он принес больше,как клубам,где выступал,так и футболу в целом!!!

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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 24 апреля 2017, 17:20

      Молоток, заслужил!!!

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 24 апреля 2017, 10:54

      Красавчик)

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 24 апреля 2017, 10:52

      Абсолютно заслуженный приз!

      1
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 24 апреля 2017, 10:30

      Король штрафных

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 24 апреля 2017, 10:29

      Поздравления Дэвиду!

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      Рейтинг: +382

      лёха72 24 апреля 2017, 09:14

      заслуженно

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 24 апреля 2017, 08:46

      Слабовата стата)

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      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль > pzdc. 24 апреля 2017, 08:59

      Но для футбола он совершил революций кучу, во многом по его действиям футбол сейчас такой.

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      Рейтинг: +212

      Kalida > I_R_O_N_M_A_N 24 апреля 2017, 11:04

      Именно по этим показателям (по статистике игр и голов, а не по действиям на поле и т.д.) следующие поколения будут оценивать и уже оценивают легендарных футболистов. Обидно...

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