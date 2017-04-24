Бекхэм получил награду за заслуги перед футболом

Хороший игрок, но не лучший! В том же МЮ с им играли игроки более чем он заслужившие это звание. Одно то, что великий Фергюсон выпнул его из команды говорит, что уровень его игры уже не соответствовал поставленным перед командой задачами.
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм был награжден наградой Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании (PFA). Она была вручена экс-футболисту за заслуги перед футболом.
Стоит отметить, что в составе «Манчестер Юнайтед» он играл на протяжении 12 лет – с 1991 по 2003 год. За это время он провел в общей сложности 265 матчей, в которых забил 62 гола. За сборную Англии он также сыграл 115 игр, забив 17 голов.
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— Manchester United (@ManUtd) 24 апреля 2017 г.