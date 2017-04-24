Бекхэм получил награду за заслуги перед футболом

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм был награжден наградой Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании (PFA). Она была вручена экс-футболисту за заслуги перед футболом.

Стоит отметить, что в составе «Манчестер Юнайтед» он играл на протяжении 12 лет – с 1991 по 2003 год. За это время он провел в общей сложности 265 матчей, в которых забил 62 гола. За сборную Англии он также сыграл 115 игр, забив 17 голов.