Лига 1. Голы Фалькао и Мбаппе в ворота «Лиона» вернули «Монако» на первое место

Центральный матч 34-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Монако» завершился победой гостей со счетом 2:1. В составе команды Леонардо Жардима забили Радамель Фалькао и Килиан Мбаппе, а за хозяев отличился Люка Тусар.

«Монако» набрал 80 очков и вернул себе лидерство в турнирной таблице, опережая «ПСЖ» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. При этом монегаски имеют один матч в запасе. «Лион» остался на пятом месте.

Франция. Лига 1. 34-й тур

Лион – Монако – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Фалькао, 36; 0:2 – Мбаппе, 44; 1:2 – Тусар, 51.

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