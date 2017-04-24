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    Лига 1. Голы Фалькао и Мбаппе в ворота «Лиона» вернули «Монако» на первое место

    Центральный матч 34-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Монако» завершился победой гостей со счетом 2:1. В составе команды Леонардо Жардима забили Радамель Фалькао и Килиан Мбаппе, а за хозяев отличился Люка Тусар.

    «Монако» набрал 80 очков и вернул себе лидерство в турнирной таблице, опережая «ПСЖ» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. При этом монегаски имеют один матч в запасе. «Лион» остался на пятом месте.

    Франция. Лига 1. 34-й тур

    Лион – Монако – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фалькао, 36; 0:2 – Мбаппе, 44; 1:2 – Тусар, 51.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2017 00:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 24 апреля 2017, 07:05

      Монако ещё немного осталось до чемпионства.

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