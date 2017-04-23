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    Клаэссон: «Лига Европы – наиболее вероятный результат, который мы можем достичь»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон поделился мнением о перспективах команды после победы над «Арсеналом» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

    «Я не считаю, что это была лучшая игра: в первом тайме сыграли не очень хорошо, а во втором – улучшили качество игры и забили два мяча. Возможно, мы должны были сыграть быстрее, лучше настраиваться и готовиться.

    Надо отдать должное сопернику – они хорошо играли, близко прижимались к воротам. Мы должны были знать, что они будут играть от обороны. У нас было семь дней на подготовку. Мы просто играли в нашу игру и старались набрать как можно больше очков. Потом посмотрим, на каком месте удастся закончить чемпионат.

    Возможно, Лига Европы – это наиболее вероятный результат, который мы можем достичь, от «Зенита» нас разделяют пять очков. Если будем показывать хороший результат в следующих играх, всех выигрывать, то можно с ними побороться. Я слышал, что после матча «Зенит» – «Урал» были какие-то споры, люди были недовольны, но у меня нет какого-то мнения», – сказал 25-летний швед.

    Клаэссон перешел в российский клуб в январе из «Эльфсборга». Хавбек забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 12-ти играх за команду Игоря Шалимова. «Краснодар» занимает четвертое место в чемпионате России, отставая от «Зенита» на пять очков.

    Источник: ТАСС

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    23.04.2017 23:06
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