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  • Полузащитник «Краснодара» Каборе: «Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом России»

Полузащитник «Краснодара» Каборе: «Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом России»

23 апреля 2017, 21:18
9

Хавбек «Краснодара» Шарль Каборе поделился ожиданиями от концовки нынешнего сезона РФПЛ.

«Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом. Их лидерство показывает, что уровень чемпионата России меняется, что здесь многие команды могут стать чемпионами. «Спартак» достоин этого. Думаю, у «Краснодара» в будущем тоже будет шанс стать чемпионом», – сказал футболист сборной Буркина-Фасо.

После 24-х туров турнира команда Массимо Карреры лидирует в турнирной таблице, опережая ЦСКА на семь очков. «Краснодар» занимает четвертую строчку и уступает пять баллов идущему третьим «Зениту».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Каборе Шарль
Комментарии (9)
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PNZ1985
1492972153
Лизнул.. Продано!)
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сасас
1492975050
в том то и дело что уровень чемпионата меняется и увы, не в лучшую сторону
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Диктор
1492976665
А вам занять третье место.
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Dellleone
1492977606
Глубоко лижит.
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Антон Конев
1493002461
будет
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Mahone
1493004190
Спартак первый!!!!!!!Краснодар третий
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DZHEK_VOROBEY1987
1493005909
Было бы хорошо если б Краснодар смог зацепился за 2-3 место,что вполне реально.
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serhz
1493010233
Что он несёт !! не иначе как в столицу сильно хочет.
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кеша_КБ
1493017475
- многие надеются на чемпионство Спартака!...для этого есть все основания! Всем удачи!
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