Полузащитник «Краснодара» Каборе: «Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом России»

Хавбек «Краснодара» Шарль Каборе поделился ожиданиями от концовки нынешнего сезона РФПЛ.

«Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом. Их лидерство показывает, что уровень чемпионата России меняется, что здесь многие команды могут стать чемпионами. «Спартак» достоин этого. Думаю, у «Краснодара» в будущем тоже будет шанс стать чемпионом», – сказал футболист сборной Буркина-Фасо.

После 24-х туров турнира команда Массимо Карреры лидирует в турнирной таблице, опережая ЦСКА на семь очков. «Краснодар» занимает четвертую строчку и уступает пять баллов идущему третьим «Зениту».