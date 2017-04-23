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    Полузащитник «Краснодара» Каборе: «Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом России»

    Хавбек «Краснодара» Шарль Каборе поделился ожиданиями от концовки нынешнего сезона РФПЛ.

    «Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом. Их лидерство показывает, что уровень чемпионата России меняется, что здесь многие команды могут стать чемпионами. «Спартак» достоин этого. Думаю, у «Краснодара» в будущем тоже будет шанс стать чемпионом», – сказал футболист сборной Буркина-Фасо.

    После 24-х туров турнира команда Массимо Карреры лидирует в турнирной таблице, опережая ЦСКА на семь очков. «Краснодар» занимает четвертую строчку и уступает пять баллов идущему третьим «Зениту».

    Источник: ТАСС

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    23.04.2017 21:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 24 апреля 2017, 10:04

      - многие надеются на чемпионство Спартака!...для этого есть все основания! Всем удачи!

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 24 апреля 2017, 08:03

      Что он несёт !! не иначе как в столицу сильно хочет.

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 24 апреля 2017, 06:51

      Было бы хорошо если б Краснодар смог зацепился за 2-3 место,что вполне реально.

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 апреля 2017, 06:23

      Спартак первый!!!!!!!Краснодар третий

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 24 апреля 2017, 05:54

      будет

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 апреля 2017, 23:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глубоко лижит.

      -6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 апреля 2017, 22:44

      А вам занять третье место.

      3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 апреля 2017, 22:31

      Птица-говорун отличается умом и сообразительностью ... Пообещали взять в Спартак ???

      -2
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      Рейтинг: +439

      сасас 23 апреля 2017, 22:17

      в том то и дело что уровень чемпионата меняется и увы, не в лучшую сторону

      -1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 23 апреля 2017, 21:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лизнул.. Продано!)

      -5
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