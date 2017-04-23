Митрофанов: «Службы «Зенита» подтверждают, что на матче с «Уралом» было больше 20 тысяч человек»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что матч 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) собрал на новом стадионе «Санкт-Петербург» больше 20 тысяч человек.

Отметим, что данная встреча стала первой официальной, которую приняла приняла арена на Крестовском острове.

– Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин приводит данные о посещаемости вчерашнего матча на основании данных ГК «Охрана» – 11 000 зрителей. ФК «Зенит», в свою очередь, утверждает, что матч с «Уралом» посетило 20 000 болельщиков. Кто прав?

– Противоречия нет. Албин оперирует данными ГК «Охрана», но поскольку стадион еще достраивается, а большая часть систем пропуска не налажена, то данные ГК «Охрана» касаются только тех зрителей, которые прошли через систему автоматических считывателей, а они далеко не везде работали. И система в лучшем случае фиксировала каждого второго пришедшего на стадион.

Фактически пропуском на стадион занималась служба безопасности клуба, которая в рамках регламента осуществляла контроль и досмотр каждого болельщика. Нижний ярус вмещает около 21 000 зрителей, и, если посмотреть на картинку телетрансляции, совершенно очевидно, что он был практически заполнен. Наша билетная служба и служба безопасности подтверждают, что на матче присутствовало 20 004 болельщика.

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