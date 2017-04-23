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    Митрофанов: «Службы «Зенита» подтверждают, что на матче с «Уралом» было больше 20 тысяч человек»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что матч 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) собрал на новом стадионе «Санкт-Петербург» больше 20 тысяч человек.

    Отметим, что данная встреча стала первой официальной, которую приняла приняла арена на Крестовском острове.

    – Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин приводит данные о посещаемости вчерашнего матча на основании данных ГК «Охрана» – 11 000 зрителей. ФК «Зенит», в свою очередь, утверждает, что матч с «Уралом» посетило 20 000 болельщиков. Кто прав?

    – Противоречия нет. Албин оперирует данными ГК «Охрана», но поскольку стадион еще достраивается, а большая часть систем пропуска не налажена, то данные ГК «Охрана» касаются только тех зрителей, которые прошли через систему автоматических считывателей, а они далеко не везде работали. И система в лучшем случае фиксировала каждого второго пришедшего на стадион.

    Фактически пропуском на стадион занималась служба безопасности клуба, которая в рамках регламента осуществляла контроль и досмотр каждого болельщика. Нижний ярус вмещает около 21 000 зрителей, и, если посмотреть на картинку телетрансляции, совершенно очевидно, что он был практически заполнен. Наша билетная служба и служба безопасности подтверждают, что на матче присутствовало 20 004 болельщика.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2017 18:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 24 апреля 2017, 09:06

      Митрофанов ДЕБИЛ!

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 24 апреля 2017, 04:53

      уже и здесь пиздят,до чего гнилой и ничтожный клубишко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 23 апреля 2017, 21:22

      Скидывайте цены на билеты, поцы.
      На вип-ложу наверняка бесплатно приходят, слуги народа, мля.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 апреля 2017, 19:38

      Вот пиздит, как Медведев :))) Четверть мест была свободна из-за сумешедших цен на билеты. Жадные твари !!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 23 апреля 2017, 19:31

      Так Я и не понял, кто из них ПИЗ. .....Д ?

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 23 апреля 2017, 19:23

      За игру зениту и руководству должно быть стыдно

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > den161 23 апреля 2017, 19:39

      Им пох... они у кормушки, а мы чернь.

      1
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      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 23 апреля 2017, 19:16

      Насрать сколько было, игру купили и все

      3
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      Рейтинг: +4934

      polt 23 апреля 2017, 18:58

      Даже в подсчете болельщиков абкакались. Стадион лишь бы сдать к игре, кругом недоделки и просчеты. Это только начало. Гнилой стадион, гнилое открытие! Сколько денег социальных профукано и еще не все.

      4
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > polt 23 апреля 2017, 19:06

      это тестовый матч !!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 23 апреля 2017, 18:57

      Вроде планировали 20500, желающих не набралось что ли....

      0
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > Nevsky_RU 23 апреля 2017, 19:05

      ДОРОГО !!!! и перекупщики постарались

      -2
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