Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Митрофанов: «Службы «Зенита» подтверждают, что на матче с «Уралом» было больше 20 тысяч человек»

Митрофанов: «Службы «Зенита» подтверждают, что на матче с «Уралом» было больше 20 тысяч человек»

23 апреля 2017, 18:42
16

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что матч 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) собрал на новом стадионе «Санкт-Петербург» больше 20 тысяч человек.

Отметим, что данная встреча стала первой официальной, которую приняла приняла арена на Крестовском острове.

– Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин приводит данные о посещаемости вчерашнего матча на основании данных ГК «Охрана» – 11 000 зрителей. ФК «Зенит», в свою очередь, утверждает, что матч с «Уралом» посетило 20 000 болельщиков. Кто прав?

– Противоречия нет. Албин оперирует данными ГК «Охрана», но поскольку стадион еще достраивается, а большая часть систем пропуска не налажена, то данные ГК «Охрана» касаются только тех зрителей, которые прошли через систему автоматических считывателей, а они далеко не везде работали. И система в лучшем случае фиксировала каждого второго пришедшего на стадион.

Фактически пропуском на стадион занималась служба безопасности клуба, которая в рамках регламента осуществляла контроль и досмотр каждого болельщика. Нижний ярус вмещает около 21 000 зрителей, и, если посмотреть на картинку телетрансляции, совершенно очевидно, что он был практически заполнен. Наша билетная служба и служба безопасности подтверждают, что на матче присутствовало 20 004 болельщика.

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Митрофанов Максим
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nevsky_RU
1492963053
Вроде планировали 20500, желающих не набралось что ли....
Ответить
polt
1492963121
Даже в подсчете болельщиков абкакались. Стадион лишь бы сдать к игре, кругом недоделки и просчеты. Это только начало. Гнилой стадион, гнилое открытие! Сколько денег социальных профукано и еще не все.
Ответить
MorDOR_13
1492964168
Насрать сколько было, игру купили и все
Ответить
den161
1492964634
За игру зениту и руководству должно быть стыдно
Ответить
Юрэс
1492965067
Так Я и не понял, кто из них ПИЗ. .....Д ?
Ответить
la verdad
1492965531
Вот пиздит, как Медведев :))) Четверть мест была свободна из-за сумешедших цен на билеты. Жадные твари !!!!!
Ответить
Tostao
1492971720
Скидывайте цены на билеты, поцы. На вип-ложу наверняка бесплатно приходят, слуги народа, мля.
Ответить
Каратель помойников
1492998822
уже и здесь пиздят,до чего гнилой и ничтожный клубишко
Ответить
valdemar47
1493014007
Митрофанов ДЕБИЛ!
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
6
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
2
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
8
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
7
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
4
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
1
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
6
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
1
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
4
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+