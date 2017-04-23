Футболисты «Манчестер Юнайтед» поддержали Ибрагимовича и Рохо, выйдя разминаться в свитерах с их фамилиями

Футболисты «Манчестер Юнайтед» перед матчем 34-го тура АПЛ против «Бернли» поддержали одноклубников Златана Ибрагимовича и Маркоса Рохо, выбывших из строя в связи с травмами.

В частности, игроки «красных дьяволах» вышли на разминку в свитерах с фамилиями шведского нападающего и аргентинского защитника.

Ранее сообщалось, что оба игрока травмировали крестообразные связки колена и больше не сыграют в нынешнем сезоне.

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