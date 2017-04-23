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    Смолов, Мамаев и Клаэссон – в стартовом составе «Краснодара» на матч с тульским «Арсеналом»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и тульского «Арсенала» на матч 24-го тура РФПЛ.

    «Краснодар»: Синицын, Рамирес, Гранквист, Налдо, Петров, Каборе, Перейра, Газинский, Клаэссон, Мамаев, Смолов.

    Запасные: Абаев, Адамов, Мартынович, Торбинский, Жигулев, Шишкин, Подберезкин, Жоаозиньо, Лаборде, Вандерсон.

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунцу, Максимов, Горбатенко, Думбия, Бурчану, Александров, Шевченко.

    Запасные: Ершов, Левашов, Григалава, Хагуш, Денисов, Иванов, Рыжков, Буранов, Аджоев.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Краснодар». Начало – в 17:00 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    23.04.2017 16:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 апреля 2017, 16:35

      Матюнин засудит сегодня Арсенал...

      -2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > altair2004 23 апреля 2017, 17:39

      у тебя параноя началась на почве футбольных судей..

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