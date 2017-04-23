Смолов, Мамаев и Клаэссон – в стартовом составе «Краснодара» на матч с тульским «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и тульского «Арсенала» на матч 24-го тура РФПЛ.

«Краснодар»: Синицын, Рамирес, Гранквист, Налдо, Петров, Каборе, Перейра, Газинский, Клаэссон, Мамаев, Смолов.

Запасные: Абаев, Адамов, Мартынович, Торбинский, Жигулев, Шишкин, Подберезкин, Жоаозиньо, Лаборде, Вандерсон.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунцу, Максимов, Горбатенко, Думбия, Бурчану, Александров, Шевченко.

Запасные: Ершов, Левашов, Григалава, Хагуш, Денисов, Иванов, Рыжков, Буранов, Аджоев.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Краснодар». Начало – в 17:00 по московскому времени.

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