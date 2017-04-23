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    Мостовой: «Увидев, что судьи сделали с «Уралом», начали возникать разные мысли по возможному чемпионству «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой не исключил вмешательства судейского фактора в возможное чемпионство красно-белых в нынешнем сезоне. Ветеран особо отметил удаление трех игроков «Урала» в матче с «Зенитом» (0:2) в 24-м туре РФПЛ.

    «После игры «Спартак» – «Зенит» (2:1) я сказал, что москвичи на 95% станут чемпионами. Но увидев, что судьи сделали с «Уралом», начали возникать разные мысли... Но у «Спартака» семь очков отрыва и матч с ЦСКА, где еще не ясно, кто выиграет. Все равно не верится, что красно-белые упустят преимущество», – заявил Мостовой.

    «Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.04.2017 11:27
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +160

      виктоша 23 апреля 2017, 16:18

      Никакого заговора нет, судью захлестнули эмоции плюс он элементарно растерялся.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > виктоша 23 апреля 2017, 17:30

      Так будет оправдываться хирург, после того. как сделает тебе неудачную операцию. Не дай Бог, конечно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 апреля 2017, 13:40

      В стране прогнило все. Судьи. прокуроры, менты. чиновники, футбольные судьи и функционеры, ВСЕ.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Marqello 23 апреля 2017, 14:21

      Тебе хорошо. у тебя его нет!

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma > kykyi 23 апреля 2017, 19:31

      Жаль, что тебя не было в девяностые, тогда бы ты точно знал, что такое "прогнило".

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > erma 23 апреля 2017, 19:37

      Я тогда жил и знаю, когда и что прогнило, поверь.

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 апреля 2017, 13:33

      судья помог спартаку, удалив трех основных игроков , еще и зеньку подставил, хитрый ход пердуна

      -2
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      Рейтинг: +528

      Burunduk > BAIv 23 апреля 2017, 14:02

      Уфа - ЦСКА судья смело мог удалять Акинфея и Щенникова, очканул. Так, что откуда ноги растут никто не узнает, все у нас хороши, не ЧР, а сплошное бл...во. А страдаем только мы, глядя такое.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 23 апреля 2017, 13:29

      Упустят, упустят ...

      -1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 23 апреля 2017, 12:48

      Интересная концовка нас ждет господа.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 апреля 2017, 12:26

      Ой! Заговор против Спартака мостовой обнаружил в судейском корпусе! Причем после матча Зенита... Т о ли еще будет.

      2
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > Бриг 23 апреля 2017, 12:54

      Ты игру то смотрел????Урал убивали по полной,,,,,,,и Зениту не как светила победа в лучшем случае ничья и вот тебе 2 очка нарисовали и это повторяется через матч

      4
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 23 апреля 2017, 12:20

      а я чую что они обосрутся на финише...с Ростовом нада было играть вничью...

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 23 апреля 2017, 11:52

      Судьи беспредельщики

      3
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 23 апреля 2017, 11:44

      Бамжы савсем страх патиряли,скоро на глазах у всех будут деньги передавать судьям,их жы крышует сам гарант и кооп. "Озиро"

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 апреля 2017, 11:41

      Червиченко сказал доплывут до чемпионства)) Но с уралом конечно жестко поступили..

      2
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > mihail200606 23 апреля 2017, 12:19

      иди еще в жопу его поцелуй шавка еб---ая. нашел авторитета.

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      Рейтинг: +4024

      raritet > Dmitriy 71 23 апреля 2017, 12:48

      Тут напротив видится помощь Спартаку в следующем туре. Еськов убрал легким движением сразу трех футболистов( или скорее они сами убрались, так будет точнее), которые не помешали бы в игре с лидером. Уж с таким то усеченным составом Урала Спартак точно заберет 3 очка.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > raritet 23 апреля 2017, 13:06

      Просчитались питерские, сильно много удалений напросили. ))) Против "Спартака" играть некому будет у "Урала" в следующем туре. Стратегическая ошибка. )
      Так и знал, что всерьёз кто-нибудь будет говорить, что удаления в матче с "Зенитом" - это заговор спартаковской секты. )

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > raritet 23 апреля 2017, 14:09

      вот это больше похоже на правду..

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