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  • Мостовой: «Увидев, что судьи сделали с «Уралом», начали возникать разные мысли по возможному чемпионству «Спартака»

Мостовой: «Увидев, что судьи сделали с «Уралом», начали возникать разные мысли по возможному чемпионству «Спартака»

23 апреля 2017, 11:27
20

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой не исключил вмешательства судейского фактора в возможное чемпионство красно-белых в нынешнем сезоне. Ветеран особо отметил удаление трех игроков «Урала» в матче с «Зенитом» (0:2) в 24-м туре РФПЛ.

«После игры «Спартак» – «Зенит» (2:1) я сказал, что москвичи на 95% станут чемпионами. Но увидев, что судьи сделали с «Уралом», начали возникать разные мысли... Но у «Спартака» семь очков отрыва и матч с ЦСКА, где еще не ясно, кто выиграет. Все равно не верится, что красно-белые упустят преимущество», – заявил Мостовой.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Мостовой Александр
Комментарии (20)
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mihail200606
1492936897
Червиченко сказал доплывут до чемпионства)) Но с уралом конечно жестко поступили..
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Cipolino
1492937078
Бамжы савсем страх патиряли,скоро на глазах у всех будут деньги передавать судьям,их жы крышует сам гарант и кооп. "Озиро"
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slavko33002
1492937567
Судьи беспредельщики
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Benifacto
1492939242
а я чую что они обосрутся на финише...с Ростовом нада было играть вничью...
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Бриг
1492939566
Ой! Заговор против Спартака мостовой обнаружил в судейском корпусе! Причем после матча Зенита... Т о ли еще будет.
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Karpathian
1492940882
Интересная концовка нас ждет господа.
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Taps
1492943392
Упустят, упустят ...
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BAIv
1492943598
судья помог спартаку, удалив трех основных игроков , еще и зеньку подставил, хитрый ход пердуна
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kykyi
1492944044
В стране прогнило все. Судьи. прокуроры, менты. чиновники, футбольные судьи и функционеры, ВСЕ.
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виктоша
1492953517
Никакого заговора нет, судью захлестнули эмоции плюс он элементарно растерялся.
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