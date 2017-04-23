Мостовой: «Увидев, что судьи сделали с «Уралом», начали возникать разные мысли по возможному чемпионству «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой не исключил вмешательства судейского фактора в возможное чемпионство красно-белых в нынешнем сезоне. Ветеран особо отметил удаление трех игроков «Урала» в матче с «Зенитом» (0:2) в 24-м туре РФПЛ.

«После игры «Спартак» – «Зенит» (2:1) я сказал, что москвичи на 95% станут чемпионами. Но увидев, что судьи сделали с «Уралом», начали возникать разные мысли... Но у «Спартака» семь очков отрыва и матч с ЦСКА, где еще не ясно, кто выиграет. Все равно не верится, что красно-белые упустят преимущество», – заявил Мостовой.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.