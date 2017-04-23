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    Министр спорта Свердловской области: «В приличной компании за такое судейство, как у Еськова, можно и схлопотать»

    Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт поделился мнением о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, питерский клуб победил со счетом 2:0, а арбитр встречи удалил трех игроков гостей.

    «Первая эмоция у меня была такая: это просто перебор. За это в приличной компании можно и схлопотать. Обидно, конечно, но я доволен тем, как команда билась в игре с одним из лидеров чемпионата. Мяч в ворота у нас не шел, где-то не везло. Но команда слушает и слышит главного тренера – все установки полностью были выполнены. У ребят же осталось чувство неудовлетворенности. Думаю, теперь они будут злее в финальном матче Кубка России после такого результата в матче с топ-клубом.

    Судейство – это тема, связанная не только с футболом, но и со спортивным правом. В данном случае очень важно говорить о том, что те люди, кто ответственен за соблюдение регламента, во-первых, были профессионалами, во-вторых, не поддавались на то, что они находятся на территории хозяев, и в-третьих, четко выполняли свои обязательства. У нас нет практики пересмотра матчей. Бывает, что пересматриваются карточки. Презумпции виновности быть не должно – есть возможность, нужно пересматривать», – сказал Рапопорт.

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    Источник: Р-Спорт

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    23.04.2017 00:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 23 апреля 2017, 23:09

      И так пойдёт(((

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 апреля 2017, 13:30

      а для чего удалил? чтоб со спартаком не играли, для зенита мог и пенку поставить?

      -1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 23 апреля 2017, 11:21

      Следующая игра Урала с мясными.Вот Еськов и пропылесосил "ковровую дорожку" к чемпионству...

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 23 апреля 2017, 08:41

      прав на 100%, за такое судейство этого мудака и близко допускать нельзя к футболу, а как радовался миллер (народные деньги пошли в пользу)

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 23 апреля 2017, 08:10

      Мутко надо, на оставшиеся матчи, пригласить иностранных судей!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > батог 23 апреля 2017, 08:45

      Да, но это стоит в евро, а снимать с личного счёта он не хочет.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 апреля 2017, 07:29

      Что это за приличная компания? Зона?

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 23 апреля 2017, 07:17

      Какие министры, такие и судьи.

      1
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      Рейтинг: +387

      petlyra 23 апреля 2017, 02:27

      " За это в приличной компании можно и схлопотать.".... Что Павлюченко и хотел сделать. Человек в черном этого заслужил.

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      Рейтинг: +1137

      MDAR 23 апреля 2017, 01:48

      Позор бомжам!!!! Если расчитываете, хотябы на ЛЕ, оставьте судей в покое. Играть надо савоими силами, а не силами судей. В городе одна команда, а стадион собрать не могут. Похор¡!!!!!!!!!!! Дальше крик и позор питеру. Бомжи без обид, но это реальность.

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