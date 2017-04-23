Министр спорта Свердловской области: «В приличной компании за такое судейство, как у Еськова, можно и схлопотать»

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт поделился мнением о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, питерский клуб победил со счетом 2:0, а арбитр встречи удалил трех игроков гостей.

«Первая эмоция у меня была такая: это просто перебор. За это в приличной компании можно и схлопотать. Обидно, конечно, но я доволен тем, как команда билась в игре с одним из лидеров чемпионата. Мяч в ворота у нас не шел, где-то не везло. Но команда слушает и слышит главного тренера – все установки полностью были выполнены. У ребят же осталось чувство неудовлетворенности. Думаю, теперь они будут злее в финальном матче Кубка России после такого результата в матче с топ-клубом.

Судейство – это тема, связанная не только с футболом, но и со спортивным правом. В данном случае очень важно говорить о том, что те люди, кто ответственен за соблюдение регламента, во-первых, были профессионалами, во-вторых, не поддавались на то, что они находятся на территории хозяев, и в-третьих, четко выполняли свои обязательства. У нас нет практики пересмотра матчей. Бывает, что пересматриваются карточки. Презумпции виновности быть не должно – есть возможность, нужно пересматривать», – сказал Рапопорт.

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