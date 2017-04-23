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  • Министр спорта Свердловской области: «В приличной компании за такое судейство, как у Еськова, можно и схлопотать»

Министр спорта Свердловской области: «В приличной компании за такое судейство, как у Еськова, можно и схлопотать»

23 апреля 2017, 00:38
10

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт поделился мнением о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, питерский клуб победил со счетом 2:0, а арбитр встречи удалил трех игроков гостей.

«Первая эмоция у меня была такая: это просто перебор. За это в приличной компании можно и схлопотать. Обидно, конечно, но я доволен тем, как команда билась в игре с одним из лидеров чемпионата. Мяч в ворота у нас не шел, где-то не везло. Но команда слушает и слышит главного тренера – все установки полностью были выполнены. У ребят же осталось чувство неудовлетворенности. Думаю, теперь они будут злее в финальном матче Кубка России после такого результата в матче с топ-клубом.

Судейство – это тема, связанная не только с футболом, но и со спортивным правом. В данном случае очень важно говорить о том, что те люди, кто ответственен за соблюдение регламента, во-первых, были профессионалами, во-вторых, не поддавались на то, что они находятся на территории хозяев, и в-третьих, четко выполняли свои обязательства. У нас нет практики пересмотра матчей. Бывает, что пересматриваются карточки. Презумпции виновности быть не должно – есть возможность, нужно пересматривать», – сказал Рапопорт.

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Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Еськов Алексей
Комментарии (10)
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MDAR
1492901316
Позор бомжам!!!! Если расчитываете, хотябы на ЛЕ, оставьте судей в покое. Играть надо савоими силами, а не силами судей. В городе одна команда, а стадион собрать не могут. Похор¡!!!!!!!!!!! Дальше крик и позор питеру. Бомжи без обид, но это реальность.
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petlyra
1492903669
" За это в приличной компании можно и схлопотать.".... Что Павлюченко и хотел сделать. Человек в черном этого заслужил.
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Павел Амурский
1492921029
Какие министры, такие и судьи.
Ответить
ДАША Д
1492921795
Что это за приличная компания? Зона?
Ответить
батог
1492924246
Мутко надо, на оставшиеся матчи, пригласить иностранных судей!
Ответить
MURAD F. A.
1492926099
прав на 100%, за такое судейство этого мудака и близко допускать нельзя к футболу, а как радовался миллер (народные деньги пошли в пользу)
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zadira56
1492935705
Следующая игра Урала с мясными.Вот Еськов и пропылесосил "ковровую дорожку" к чемпионству...
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BAIv
1492943426
а для чего удалил? чтоб со спартаком не играли, для зенита мог и пенку поставить?
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STALKER27
1492978173
И так пойдёт(((
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