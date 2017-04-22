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  • Рейнгольд: «Спартак» провалил игру с «Ростовом». Ничего страшного»

Рейнгольд: «Спартак» провалил игру с «Ростовом». Ничего страшного»

22 апреля 2017, 19:29
7

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о крупном поражении «Спартака» в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3). По словам специалиста, московский клуб морально и физически выглядел уставшим.

Несмотря на поражение, красно-белые продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

«Что случилось? Команда провалила игру. Ничего страшного. Я знал, что это рано или поздно должно случиться, но старался не произносить вслух. Очень плохо «Спартак» сыграл в задней линии. Все трое центральных защитников провалились. Сами пусть разбираются между собой, кто виноват.

Хорошо, что такое поражение случилось в Ростове, а не от ЦСКА. На таком уровне, как играл «Спартак» провести весь сезон очень сложно. В следующем матче ребята будут поумнее, отдохнут, включат скорости. Хорошо, что следующая игра с «Уралом», а ЦСКА только потом. После игры с армейцами нам будет понятно, будет ли «Спартак» чемпионом или попадет в собственную ловушку. По прошедшей игре трагедии я не вижу.

Такие игры играются до гола. Тем более «Ростов» играет на своем поле. Забей «Спартак»…, но моментов в принципе не было. Поэтому и гол пришелся в ворота «Спартака». Москвичи собраться не смогли. Не хватило силеночек. «Спартак» выглядел очень уставшим и физически и морально. Это когда-то должно было случиться. Случилось с «Ростовом». Дай бог. Это нормально и хорошо, что произошло сегодня. Есть время сделать правильные выводы и в следующем матче предстать в совсем другом виде», – сказал Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (7)
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77ARHANGEL
1492879535
Не стоит об усталости Спартака говорить... Ростов больше всех игр сыграл в этом сезоне. Плюс скамейка короткая...
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Dominator777
1492880969
Смотрел...Матч понравился. Ростов сыграл на своем уровне. Бухаров в последних играх вспомнил для чего его Курбан Бердыев выпускает на поле. Бердыев тактически переиграл Карреру.
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человек просто
1492882093
Возможно Спартак на данный момент лучшая команда России. Но что они будут делать в лиги чемпионов? Если они в честую с крупным счётом проигрывают команде с 9 места.
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Сармат Ростов
1492883072
Хорошее интервью. И добавить нечего! Надеюсь, что к следующей игре подготовимся более основательно !
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FanatSerj
1492888364
а кто звиздел до матча, что у Ростова нет шансов ? Склероз, склероз....
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