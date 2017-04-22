Рейнгольд: «Спартак» провалил игру с «Ростовом». Ничего страшного»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о крупном поражении «Спартака» в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3). По словам специалиста, московский клуб морально и физически выглядел уставшим.

Несмотря на поражение, красно-белые продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

«Что случилось? Команда провалила игру. Ничего страшного. Я знал, что это рано или поздно должно случиться, но старался не произносить вслух. Очень плохо «Спартак» сыграл в задней линии. Все трое центральных защитников провалились. Сами пусть разбираются между собой, кто виноват.

Хорошо, что такое поражение случилось в Ростове, а не от ЦСКА. На таком уровне, как играл «Спартак» провести весь сезон очень сложно. В следующем матче ребята будут поумнее, отдохнут, включат скорости. Хорошо, что следующая игра с «Уралом», а ЦСКА только потом. После игры с армейцами нам будет понятно, будет ли «Спартак» чемпионом или попадет в собственную ловушку. По прошедшей игре трагедии я не вижу.

Такие игры играются до гола. Тем более «Ростов» играет на своем поле. Забей «Спартак»…, но моментов в принципе не было. Поэтому и гол пришелся в ворота «Спартака». Москвичи собраться не смогли. Не хватило силеночек. «Спартак» выглядел очень уставшим и физически и морально. Это когда-то должно было случиться. Случилось с «Ростовом». Дай бог. Это нормально и хорошо, что произошло сегодня. Есть время сделать правильные выводы и в следующем матче предстать в совсем другом виде», – сказал Рейнгольд.