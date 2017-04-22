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    Рейнгольд: «Спартак» провалил игру с «Ростовом». Ничего страшного»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о крупном поражении «Спартака» в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3). По словам специалиста, московский клуб морально и физически выглядел уставшим.

    Несмотря на поражение, красно-белые продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

    «Что случилось? Команда провалила игру. Ничего страшного. Я знал, что это рано или поздно должно случиться, но старался не произносить вслух. Очень плохо «Спартак» сыграл в задней линии. Все трое центральных защитников провалились. Сами пусть разбираются между собой, кто виноват.

    Хорошо, что такое поражение случилось в Ростове, а не от ЦСКА. На таком уровне, как играл «Спартак» провести весь сезон очень сложно. В следующем матче ребята будут поумнее, отдохнут, включат скорости. Хорошо, что следующая игра с «Уралом», а ЦСКА только потом. После игры с армейцами нам будет понятно, будет ли «Спартак» чемпионом или попадет в собственную ловушку. По прошедшей игре трагедии я не вижу.

    Такие игры играются до гола. Тем более «Ростов» играет на своем поле. Забей «Спартак»…, но моментов в принципе не было. Поэтому и гол пришелся в ворота «Спартака». Москвичи собраться не смогли. Не хватило силеночек. «Спартак» выглядел очень уставшим и физически и морально. Это когда-то должно было случиться. Случилось с «Ростовом». Дай бог. Это нормально и хорошо, что произошло сегодня. Есть время сделать правильные выводы и в следующем матче предстать в совсем другом виде», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.04.2017 19:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 апреля 2017, 22:12

      а кто звиздел до матча, что у Ростова нет шансов ? Склероз, склероз....

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 апреля 2017, 20:44

      Хорошее интервью. И добавить нечего! Надеюсь, что к следующей игре подготовимся более основательно !

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      Рейтинг: +144

      человек просто 22 апреля 2017, 20:28

      Возможно Спартак на данный момент лучшая команда России. Но что они будут делать в лиги чемпионов? Если они в честую с крупным счётом проигрывают команде с 9 места.

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 22 апреля 2017, 20:09

      Смотрел...Матч понравился. Ростов сыграл на своем уровне. Бухаров в последних играх вспомнил для чего его Курбан Бердыев выпускает на поле. Бердыев тактически переиграл Карреру.

      1
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      Рейтинг: +28

      77ARHANGEL 22 апреля 2017, 19:45

      Не стоит об усталости Спартака говорить... Ростов больше всех игр сыграл в этом сезоне. Плюс скамейка короткая...

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