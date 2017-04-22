Луис Адриано не полетел со «Спартаком» на матч с «Ростовом»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано пропустит встречу 24-го тура РФПЛ с «Ростовом». Бразилец не полетел с командой в Ростов-на-Дону.

Напомним, 30-летний игрок получил повреждение в матче 22-го тура против «Уфы» (3:1), в результате чего не принимал участия в минувшем поединке с «Зенитом» (2:1).

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Адриано принял участие в трех играх, записав на свой счет один забитый мяч.

Матч «Ростов» – «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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