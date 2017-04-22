Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луис Адриано не полетел со «Спартаком» на матч с «Ростовом»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано пропустит встречу 24-го тура РФПЛ с «Ростовом». Бразилец не полетел с командой в Ростов-на-Дону.

    Напомним, 30-летний игрок получил повреждение в матче 22-го тура против «Уфы» (3:1), в результате чего не принимал участия в минувшем поединке с «Зенитом» (2:1).

    В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Адриано принял участие в трех играх, записав на свой счет один забитый мяч.

    Матч «Ростов» – «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Фратрия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2017 13:33
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 22 апреля 2017, 16:29

      Крепись.....и давай надо рвать.....до чемпионства осталось.....немного....Выздоравливай.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +893

      Krics 22 апреля 2017, 15:41

      Выздоравливай брат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 22 апреля 2017, 15:08

      и без него должны забить
      пусть поправляется
      .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11