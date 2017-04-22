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    Данни, Кокорин и Дзюба – в атаке «Зенита», Павлюченко и Лунгу сыграют впереди у «Урала»

    «Зенит» и «Урал» определились со стартовыми составами на игру 24-го тура РФПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков, Цаллагов, Юсупов, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

    «Урал»: Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Павлюченко, Лунгу.

    Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский». Начало – в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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    Источник: РПЛ

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    22.04.2017 13:06
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