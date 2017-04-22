Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кэхилл рискует пропустить матч с «Тоттенхэмом» из-за болезни

    Защитник «Челси» Гари Кэхилл может пропустить предстоящий матч 1/2 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма». Об этом сообщил главный тренер синих Антонио Конте.

    «Это не самый удачный период для нас. У Кэхилла была небольшая температура во время утренней тренировки во вторник, поэтому наш клубный врач предпочел отвезти его в больницу и проверить его состояние. Проблема не очень серьезная. Сейчас Гари чувствует себя намного лучше, но если выспросите меня, готов ли он сыграть, я отвечу, что это очень трудно для него», – заявил Конте.

    Матч «Челси» – «Тоттенхэм» пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 19:15 по московскому времени.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2017 11:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11