Кэхилл рискует пропустить матч с «Тоттенхэмом» из-за болезни

Защитник «Челси» Гари Кэхилл может пропустить предстоящий матч 1/2 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма». Об этом сообщил главный тренер синих Антонио Конте.

«Это не самый удачный период для нас. У Кэхилла была небольшая температура во время утренней тренировки во вторник, поэтому наш клубный врач предпочел отвезти его в больницу и проверить его состояние. Проблема не очень серьезная. Сейчас Гари чувствует себя намного лучше, но если выспросите меня, готов ли он сыграть, я отвечу, что это очень трудно для него», – заявил Конте.

Матч «Челси» – «Тоттенхэм» пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 19:15 по московскому времени.