РФПЛ. «Локомотив» и «Амкар» сыграли вничью, забив на двоих шесть мячей

В матче 24-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле упустил победу над «Амкаром» – 3:3. Дублем в составе гостей отметился Дарко Бодул.

После данной победы московский клуб набрал 35 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Амкара» – 34 балла и седьмая позиция.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Бодул, 22; 1:1 – Ал. Миранчук, 42; 2:1 – Тарасов, 54; 3:1 – Фернандеш, 56 (с пенальти); 3:2 – Бодул, 61 (с пенальти); 3:3 – Прокофьев, 89.

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 81), И. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 82).

Амкар: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов (Йовичич, 46), Гиголаев, Костюков (Гасилин, 71), Гол, Баланович (Прокофьев, 63), Бодул.

Предупреждения: Тарасов, 71 – Идову, 20; Хомич, 56.

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