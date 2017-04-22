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  • РФПЛ. «Локомотив» и «Амкар» сыграли вничью, забив на двоих шесть мячей

РФПЛ. «Локомотив» и «Амкар» сыграли вничью, забив на двоих шесть мячей

22 апреля 2017, 18:26
22

В матче 24-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле упустил победу над «Амкаром» – 3:3. Дублем в составе гостей отметился Дарко Бодул.

После данной победы московский клуб набрал 35 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Амкара» – 34 балла и седьмая позиция.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Бодул, 22; 1:1 – Ал. Миранчук, 42; 2:1 – Тарасов, 54; 3:1 – Фернандеш, 56 (с пенальти); 3:2 – Бодул, 61 (с пенальти); 3:3 – Прокофьев, 89.

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 81), И. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 82).

Амкар: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов (Йовичич, 46), Гиголаев, Костюков (Гасилин, 71), Гол, Баланович (Прокофьев, 63), Бодул.

Предупреждения: Тарасов, 71 – Идову, 20; Хомич, 56.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Амкар-Пермь
Комментарии (22)
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sergey_86-76
1492874883
арбитр - лучший игрок матча. тварь.
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Diesel133
1492874900
судью на мыло, пидораса
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RedGreenHooligan
1492874921
мда.. в этом туре лучшие игроки - это судьи! что в игре с Зенитом был цирк, что вот в этой игре... Левое пенальти в ворота Локо и гол из офсайда...
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XaXatyn
1492874953
Судейство как всегда гавно ! Этот тур говно-судей!
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BorisoW
1492874974
Судья молодец...................................
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Fan Loko mik
1492875014
Сраный АМКАР, чтоб он вылетел в ФНЛ !!!!
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Dammit
1492875505
Да, судья, конечно молодец, такой "пенальти" поставить, надо ещё умудриться. Обидно потерять три очка и запороть все старания из-за одного человека.Жаль.
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Tolegeniskakov
1492875701
Я в шоке от судейства. Два гола: один нечестный пенальти, второй с офсайда. Куда в смотрите блин. 3 судьи!!!!! Давно пора ввести видеоповторы, чё за фигня????? Где справедливость то??
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АлёшкА91
1492875790
Амкар неплохо, что тут сказать!
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hohol 71
1492875794
за такое судейство судей надо гнать пожизнено из спорта и что-бы выше дворника ни где не брали.
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