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    РФПЛ. «Локомотив» и «Амкар» сыграли вничью, забив на двоих шесть мячей

    В матче 24-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле упустил победу над «Амкаром» – 3:3. Дублем в составе гостей отметился Дарко Бодул.

    После данной победы московский клуб набрал 35 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Амкара» – 34 балла и седьмая позиция.

    Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

    Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бодул, 22; 1:1 – Ал. Миранчук, 42; 2:1 – Тарасов, 54; 3:1 – Фернандеш, 56 (с пенальти); 3:2 – Бодул, 61 (с пенальти); 3:3 – Прокофьев, 89.

    Локомотив: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 81), И. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 82).

    Амкар: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов (Йовичич, 46), Гиголаев, Костюков (Гасилин, 71), Гол, Баланович (Прокофьев, 63), Бодул.

    Предупреждения: Тарасов, 71 – Идову, 20; Хомич, 56.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2017 18:26
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +402

      Robby75 22 апреля 2017, 18:54

      Как-то вот так... Админы, авторы и хозяева этого сайта ублюдские чмошники , пидоры, петухи и говноеды. Вы себя не уважаете, когда даете высказываться здесь, независимо от пристрастий, козлам, которые оскорбляют всех кого не попадя.
      Поэтому я вашу маму ебал, вашу папу ебал и калитку в которую вы ходите ебал и весь ваш семейный альбом ебал. Жрите твари))

      0
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      Рейтинг: +18

      hohol 71 22 апреля 2017, 18:43

      за такое судейство судей надо гнать пожизнено из спорта и что-бы выше дворника ни где не брали.

      6
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 22 апреля 2017, 18:43

      Амкар неплохо, что тут сказать!

      -2
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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 22 апреля 2017, 18:41

      Я в шоке от судейства. Два гола: один нечестный пенальти, второй с офсайда. Куда в смотрите блин. 3 судьи!!!!! Давно пора ввести видеоповторы, чё за фигня????? Где справедливость то??

      3
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      Рейтинг: +519

      Dammit 22 апреля 2017, 18:38

      Да, судья, конечно молодец, такой "пенальти" поставить, надо ещё умудриться.
      Обидно потерять три очка и запороть все старания из-за одного человека.Жаль.

      2
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Dammit 22 апреля 2017, 18:42

      не из-за одного. судейская бригада, на то и называется бригадой. линейные должны подсказывать, если главные про.... (моргал)

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit > sergey_86-76 22 апреля 2017, 18:58

      Ну, кстати,да. Чем занимались остальные , я тоже не понял.

      -2
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      Рейтинг: +519

      Dammit > vvv246 23 апреля 2017, 11:58

      Пенальти в ворота Амкара был чистейшим и стопроцентным.
      Пенальти в ворота Локо не было и в помине, что видно на любом повторе, что,кстати, отметил и комментатор.

      -2
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 22 апреля 2017, 18:31

      Что ни тур, то судейская феерия

      2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 апреля 2017, 18:30

      Сраный АМКАР, чтоб он вылетел в ФНЛ !!!!

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Fan Loko mik 22 апреля 2017, 18:32

      да Амкар то ту причем? наврядли у них есть деньги на покупку судьи, да и оно им нафиг не нужно.. а вот судью поганой метлой надо гнать судить матчи в ФНЛ....

      5
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      Рейтинг: +268

      BorisoW > RedGreenHooligan 22 апреля 2017, 18:40

      В чемпионате крутосерьевки.

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 22 апреля 2017, 18:29

      Судья молодец...................................

      6
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 апреля 2017, 18:29

      Судейство как всегда гавно ! Этот тур говно-судей!

      4
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 22 апреля 2017, 18:28

      мда.. в этом туре лучшие игроки - это судьи! что в игре с Зенитом был цирк, что вот в этой игре... Левое пенальти в ворота Локо и гол из офсайда...

      6
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