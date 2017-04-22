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  • Алексей Миранчук: «Локомотив» должен проявить упорство и победить «Амкар»

Алексей Миранчук: «Локомотив» должен проявить упорство и победить «Амкар»

22 апреля 2017, 06:40
5

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 24-го тура РФПЛ против «Амкара». Российский хавбек подчеркнул, что его команда хочет показать интересный футбол и одержать над пермяками победу.

– Наконец нам удалось продвинуться в турнирной таблице. Было потеряно немало очков, но улучшения в весенней части налицо. И нам надо двигаться дальше. Хотим показать интересный футбол в субботу. И ждем болельщиков на стадионе.

– Бытует мнение, что для «Локомотива» Кубок России теперь важнее чемпионата...

– Я слышал такое, и не раз. Подобные высказывания вызывают у меня недоумение. Получается, люди могут себе представить ситуацию: наш футболист где-то пожалеет себя, не побежит, держа в уме финал Кубка. Но ни один из нас не простит себе такого отношения, и будет спрос с тренеров, одноклубников. Разделения не существует, мы идем от матча к матчу.

– Последние три матча «Амкар» сыграл вничью...

– «Амкар» не так много пропускает, отличается организованной обороной. Об этом наверняка пойдет речь на теоретическом занятии накануне матча. Считаю, что на выезде «Амкар» выглядит менее уверенно, чем в Перми. Мы должны проявить упорство и добиться победы.

– Какие впечатления остались от недавнего дебюта брата Антона в чемпионате России?

– Это было важным событием для всей нашей семьи. Очень рад за Антона. Ему многое пришлось преодолевать: где-то не хватало доверия тренеров, где-то травмы сказались, затем был отъезд в аренду... Думаю, дебют в чемпионате добавил Антону уверенности и он будет только прибавлять.

Напомним, что матч «Локомотив» – «Амкар» пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Амкар-Пермь Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (5)
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bumer_moscow
1492840120
Нам очень нужна победа.
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David_Fio
1492843271
Ждем в старте двоих братьев!!!
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кеша_КБ
1492843775
- а у "ЛОКО" сегодня вообще нет альтернативы!, только побеждать)
Ответить
Mahone
1492849366
Нужно побеждать!!!!!!!!!! Пора ПАлыч!!!!!!!!1 Потом и на пенсию можно
Ответить
lokoman92
1492858596
Только ЛОКО! Только ПОБЕДА!!! А палычу рано еще на пенсию, вот золотое трио возьмем и тогда можно)
Ответить
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