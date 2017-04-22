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    Алексей Миранчук: «Локомотив» должен проявить упорство и победить «Амкар»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 24-го тура РФПЛ против «Амкара». Российский хавбек подчеркнул, что его команда хочет показать интересный футбол и одержать над пермяками победу.

    – Наконец нам удалось продвинуться в турнирной таблице. Было потеряно немало очков, но улучшения в весенней части налицо. И нам надо двигаться дальше. Хотим показать интересный футбол в субботу. И ждем болельщиков на стадионе.

    – Бытует мнение, что для «Локомотива» Кубок России теперь важнее чемпионата...

    – Я слышал такое, и не раз. Подобные высказывания вызывают у меня недоумение. Получается, люди могут себе представить ситуацию: наш футболист где-то пожалеет себя, не побежит, держа в уме финал Кубка. Но ни один из нас не простит себе такого отношения, и будет спрос с тренеров, одноклубников. Разделения не существует, мы идем от матча к матчу.

    – Последние три матча «Амкар» сыграл вничью...

    – «Амкар» не так много пропускает, отличается организованной обороной. Об этом наверняка пойдет речь на теоретическом занятии накануне матча. Считаю, что на выезде «Амкар» выглядит менее уверенно, чем в Перми. Мы должны проявить упорство и добиться победы.

    – Какие впечатления остались от недавнего дебюта брата Антона в чемпионате России?

    – Это было важным событием для всей нашей семьи. Очень рад за Антона. Ему многое пришлось преодолевать: где-то не хватало доверия тренеров, где-то травмы сказались, затем был отъезд в аренду... Думаю, дебют в чемпионате добавил Антону уверенности и он будет только прибавлять.

    Напомним, что матч «Локомотив» – «Амкар» пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    22.04.2017 06:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 22 апреля 2017, 13:56

      Только ЛОКО! Только ПОБЕДА!!! А палычу рано еще на пенсию, вот золотое трио возьмем и тогда можно)

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 11:22

      Нужно побеждать!!!!!!!!!! Пора ПАлыч!!!!!!!!1 Потом и на пенсию можно

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 апреля 2017, 09:49

      - а у "ЛОКО" сегодня вообще нет альтернативы!, только побеждать)

      1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 22 апреля 2017, 09:41

      Ждем в старте двоих братьев!!!

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 22 апреля 2017, 08:48

      Нам очень нужна победа.

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