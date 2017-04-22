Скоулз: «Рэшфорд способен встать в один ряд с Роналду и Неймаром»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что действующий нападающий команды Маркус Рэшфорд способен выйти на мировой уровень.

«Рэшфорд станет великолепным нападающим, в этом нет никаких сомнений. Его скорость невероятна. В свои 19 лет он является чуть ли не главным игроком команды. В матче против «Андерлехта» он показал прекрасный темп перемещений по полю, отличную работу с мячом и умение убегать от соперника так, будто их не существует. Ему надо работать над самообладанием, но если он начнет более четко реализовывать свои шансы, это придет само.

Он всегда играл на позиции центрфорварда. Я смотрел его игры за молодежную команду «Юнайтед» – тогда он забивал по 30-40 голов за сезон. Этот парень умеет забивать. Смотришь на игроков уровня Криштиану Ронаду или Неймара и понимаешь, что Рэшфорд встать в один ряд с ними. Он может превратиться в звезду мирового масштаба. Когда я думаю о нападающих «МЮ», мне сразу вспоминаются Оле-Гуннар Сульшер, Тедди Шерингем, Дуайт Йорк и Энди Коул. Рэшфорд может присоединиться и к ним», – сказал Скоулз в эфире BBC Radio 5.

Рэшфорд забил решающий гол в противостоянии «МЮ» и «Андерлехта» на стадии 1/4 финала Лиги Европы. В нынешнем сезоне на счету англичанина 10 голов и пять голевых передач в 44-х матчах.