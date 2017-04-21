Лига Европы. Гол Рэшфорда в ворота «Андерлехта» вывел «Манчестер Юнайтед» в полуфинал

Ответная встреча четвертьфинала Лиги Европы между «МЮ» и «Андерлехтом» завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В основное время команды обменялись точными ударами Генриха Мхитаряна и Софьяна Ханни, а в дополнительное время победный гол забил Маркус Рэшфорд.

Лига Европы, 1/4 финала. Ответный матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Андерлехт (Бельгия) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мхитарян, 10; 1:1 – Ханни, 32; 2:1 – Рэшфорд, 107.

Предупреждения: нет – Тилеманс, 11; Аппиа, 97.

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