Лига Европы. Гол Рэшфорда в ворота «Андерлехта» вывел «Манчестер Юнайтед» в полуфинал

Молодцы бельгийцы,отлично сражались!Но МЮ всё таки взял своё...У МЮ в 1/16 основное время,в 1/8 могли попасть на доп время,но Нобоа не забил,в 1/4 доп время уже было...неужели в 1/2 будут точно пенальти?)))
Ответная встреча четвертьфинала Лиги Европы между «МЮ» и «Андерлехтом» завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В основное время команды обменялись точными ударами Генриха Мхитаряна и Софьяна Ханни, а в дополнительное время победный гол забил Маркус Рэшфорд.
Лига Европы, 1/4 финала. Ответный матч
Манчестер Юнайтед (Англия) – Андерлехт (Бельгия) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Мхитарян, 10; 1:1 – Ханни, 32; 2:1 – Рэшфорд, 107.
Предупреждения: нет – Тилеманс, 11; Аппиа, 97.