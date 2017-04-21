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    Вице-президент «Монако» Васильев высказался за немедленное введение видеоповторов

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о результатах жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, а также высказался за немедленное внедрение видеоповторов. Напомним, в полуфинальном матче французскому клубу будет противостоять «Ювентус».

    – Кого считаете фаворитом пары?

    – «Ювентус». По таланту сегодня мы не уступаем, но, безусловно, у туринцев гораздо больше опыта игры на высшем уровне. А это очень важный фактор на этой стадии соревнования.

    – Не беспокоитесь ли за судейство, учитывая, что два года назад исход вашего противостояния с «Юве» решил спорный пенальти, реализованный Видалем?

    – Беспокоюсь. Надеемся, что УЕФА на этот раз подойдет к вопросу судейства со всей серьезностью. И для этой надежды есть основания. В среду у меня был разговор с новым президентом УЕФА Александром Чеферином, и он разделил мою обеспокоенность грубыми судейскими ошибками в матчах высочайшего уровня.

    – Вы – за введение видеоповторов?

    – Да, безусловно. Кстати, на административном совете французской лиги в Париже, где я вчера побывал, решили уже в этом сезоне стыковые матчи между клубами лиги 1 и лиги 2 обслуживать с использованием видео. Истории с матчами «Барселоны» с «ПСЖ» и «Реала» с «Баварией» показали, что видеоповторы нужно вводить немедленно. Как минимум – для определения положения «вне игры». Технически это возможно и позволит избежать тех грубых ошибок, которые все мы видели. И президент УЕФА с этим согласен.

    Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 2 и 3 мая, ответные – через неделю.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2017 19:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 21 апреля 2017, 20:35

      1. Тогда о чем будут писать и говорить? 2. А судейская мафия будет в стороне наблюдать? Значит трудно будет это сделать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 апреля 2017, 20:21

      Ай молодца, давно пора

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Vasilnest 21 апреля 2017, 19:56

      Пора давно, будет больше справедливости.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 21 апреля 2017, 19:52

      Согласен. Давно пора!

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