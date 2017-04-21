Вице-президент «Монако» Васильев высказался за немедленное введение видеоповторов

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о результатах жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, а также высказался за немедленное внедрение видеоповторов. Напомним, в полуфинальном матче французскому клубу будет противостоять «Ювентус».

– Кого считаете фаворитом пары?

– «Ювентус». По таланту сегодня мы не уступаем, но, безусловно, у туринцев гораздо больше опыта игры на высшем уровне. А это очень важный фактор на этой стадии соревнования.

– Не беспокоитесь ли за судейство, учитывая, что два года назад исход вашего противостояния с «Юве» решил спорный пенальти, реализованный Видалем?

– Беспокоюсь. Надеемся, что УЕФА на этот раз подойдет к вопросу судейства со всей серьезностью. И для этой надежды есть основания. В среду у меня был разговор с новым президентом УЕФА Александром Чеферином, и он разделил мою обеспокоенность грубыми судейскими ошибками в матчах высочайшего уровня.

– Вы – за введение видеоповторов?

– Да, безусловно. Кстати, на административном совете французской лиги в Париже, где я вчера побывал, решили уже в этом сезоне стыковые матчи между клубами лиги 1 и лиги 2 обслуживать с использованием видео. Истории с матчами «Барселоны» с «ПСЖ» и «Реала» с «Баварией» показали, что видеоповторы нужно вводить немедленно. Как минимум – для определения положения «вне игры». Технически это возможно и позволит избежать тех грубых ошибок, которые все мы видели. И президент УЕФА с этим согласен.

Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 2 и 3 мая, ответные – через неделю.

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