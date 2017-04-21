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    Васильев: «Ювентус»? «Монако» молод и никого не боится»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился впечатлениями от результатов жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в полуфинале турнира монегаски встретятся с «Ювентусом».

    «На данном этапе просто не может быть простого жребия. С «Ювентусом» будет трудно. Два года назад «Юве» уже был большой командой, а сейчас стал еще сильнее. Однако нынешний состав «Монако» не имеет границ, он молод и никого не боится», – сказал Васильев.

    Напомним, что первый матч между командами пройдет 3 мая, ответный – 9 мая.

    Источник: ФК «Монако»

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    21.04.2017 14:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 21 апреля 2017, 16:28

      Желаю удачи Монако

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 21 апреля 2017, 15:25

      Все верно сказано, нынешний Монако может вынести кого угодно при правильном настрое на игру

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Паук за ЦСКА 21 апреля 2017, 15:47

      Так его и Сити и Борусия должны были пройти, но не прошли, Монако не мальчик для битья и даст бой Юве, хоть и проиграет но с боем.

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