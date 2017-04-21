Васильев: «Ювентус»? «Монако» молод и никого не боится»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился впечатлениями от результатов жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в полуфинале турнира монегаски встретятся с «Ювентусом».

«На данном этапе просто не может быть простого жребия. С «Ювентусом» будет трудно. Два года назад «Юве» уже был большой командой, а сейчас стал еще сильнее. Однако нынешний состав «Монако» не имеет границ, он молод и никого не боится», – сказал Васильев.

Напомним, что первый матч между командами пройдет 3 мая, ответный – 9 мая.