«Арсенал» предложит Уилширу новый контракт

«Арсенал» намерен продлить соглашение с полузащитником Джеком Уилширом, выступающим за «Борнмут» на правах аренды. По информации Times, в новом договоре лондонский клуб не планирует повышать недельную зарплату англичанина в 80 тысяч фунтов.

25-летний Уилшир пополнил состав «Борнмута» в августе 2016 года. На его счету два гола в 29-ти матчах. Команда Эдди Хоуа находится на 16-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В матче 33-го тура против «Тоттенхэма» (0:4) чемпионата хавбек сломал ногу и выбыл до конца сезона.