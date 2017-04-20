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    «Арсенал» предложит Уилширу новый контракт

    «Арсенал» намерен продлить соглашение с полузащитником Джеком Уилширом, выступающим за «Борнмут» на правах аренды. По информации Times, в новом договоре лондонский клуб не планирует повышать недельную зарплату англичанина в 80 тысяч фунтов.

    25-летний Уилшир пополнил состав «Борнмута» в августе 2016 года. На его счету два гола в 29-ти матчах. Команда Эдди Хоуа находится на 16-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    В матче 33-го тура против «Тоттенхэма» (0:4) чемпионата хавбек сломал ногу и выбыл до конца сезона.

    Источник: The Times

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    20.04.2017 19:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      Рога и копыта 22 апреля 2017, 11:53

      Да что то подздулся нынешний Арсенал обидно начал неплохо кончил за упокой

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      Рейтинг: +585

      tilvan 21 апреля 2017, 01:20

      Арсенал верен себе. Сломался - получи новый контракт

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