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    «Арсенал» подтвердил, что Уилшир сломал ногу

    Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, выступающий в «Борнмуте» на правах аренды, сломал ногу. Эту информацию подтвердили лондонском клубе.

    «Мы можем подтвердить, что Джек Уилшир перенес перелом левой малоберцовой кости. В ближайшие дни Джеку составят программу реабилитации. Надеемся увидеть его в начале следующего сезона. Все в клубе желают игроку скорейшего выздоровления», – рассказали в «Арсенале».

    В нынешнем сезоне Уилшир провел 29 матчей в английской Премьер-лиге. На его счету три результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    19.04.2017 18:18
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