«Арсенал» подтвердил, что Уилшир сломал ногу

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, выступающий в «Борнмуте» на правах аренды, сломал ногу. Эту информацию подтвердили лондонском клубе.

«Мы можем подтвердить, что Джек Уилшир перенес перелом левой малоберцовой кости. В ближайшие дни Джеку составят программу реабилитации. Надеемся увидеть его в начале следующего сезона. Все в клубе желают игроку скорейшего выздоровления», – рассказали в «Арсенале».

В нынешнем сезоне Уилшир провел 29 матчей в английской Премьер-лиге. На его счету три результативные передачи.