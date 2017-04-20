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Канчельскис считает, что Смолов сможет покорить АПЛ

20 апреля 2017, 17:17
5

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в Англию. Ранее появилась информация, согласно которой россиянином интересуется «Эвертон».

«Я считаю, что Федор Смолов сможет покорить английскую Премьер-лигу. «Эвертон» — неплохая команда, после которой можно идти и развиваться дальше. Англия отлично подходит под стиль Смолова. Лукаку вроде уйдет в «Челси» летом, а Федор сможет занять его место. Я верю, что он будет забивать в Премьер-лиге. Самое главное, чтобы он сам этого хотел и понимал. У него сейчас хороший уровень игры, а «Эвертон» сильный клуб. Уверен, что болельщики его примут хорошо», – заявил Канчельскис.

Смолов на данный момент единолично возглавляет гонку бомбардиров РФПЛ, имея в своем активе 13 мячей.

Смолов, Промес и еще пять игроков РФПЛ, которые зажгут в Европе

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Краснодар Эвертон Смолов Федор Лукаку Ромелу Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
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pzdc.
1492700269
Пускай покоряет.. И надолго.. А то во всех странах есть игроки вон играют в ведущих клубах а наших толком нет
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Kulimen
1492707039
Эвертон это охерительно. Пока никто из наших не играет в таких командах.
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Михаил Шевченко
1492708091
Пожалуй самый талантливый из нынешнего поколения россиян, плохо только что в Эвертоне его по любому будут сравнивать с Лукаку,а тут конечно сравнения далеко не в пользу Смолова
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Юрий Крутько
1492712964
В Эвертоне Федор,конечно,заиграет,нет сомнения.В РФПЛ Смолова,безусловно,будет не хватать,поэтому, может лучше будет ему остаться в России...
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