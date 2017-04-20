Канчельскис считает, что Смолов сможет покорить АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в Англию. Ранее появилась информация, согласно которой россиянином интересуется «Эвертон».

«Я считаю, что Федор Смолов сможет покорить английскую Премьер-лигу. «Эвертон» — неплохая команда, после которой можно идти и развиваться дальше. Англия отлично подходит под стиль Смолова. Лукаку вроде уйдет в «Челси» летом, а Федор сможет занять его место. Я верю, что он будет забивать в Премьер-лиге. Самое главное, чтобы он сам этого хотел и понимал. У него сейчас хороший уровень игры, а «Эвертон» сильный клуб. Уверен, что болельщики его примут хорошо», – заявил Канчельскис.

Смолов на данный момент единолично возглавляет гонку бомбардиров РФПЛ, имея в своем активе 13 мячей.

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