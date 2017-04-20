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    Канчельскис считает, что Смолов сможет покорить АПЛ

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в Англию. Ранее появилась информация, согласно которой россиянином интересуется «Эвертон».

    «Я считаю, что Федор Смолов сможет покорить английскую Премьер-лигу. «Эвертон» — неплохая команда, после которой можно идти и развиваться дальше. Англия отлично подходит под стиль Смолова. Лукаку вроде уйдет в «Челси» летом, а Федор сможет занять его место. Я верю, что он будет забивать в Премьер-лиге. Самое главное, чтобы он сам этого хотел и понимал. У него сейчас хороший уровень игры, а «Эвертон» сильный клуб. Уверен, что болельщики его примут хорошо», – заявил Канчельскис.

    Смолов на данный момент единолично возглавляет гонку бомбардиров РФПЛ, имея в своем активе 13 мячей.

    Смолов, Промес и еще пять игроков РФПЛ, которые зажгут в Европе

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.04.2017 17:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 20 апреля 2017, 21:29

      В Эвертоне Федор,конечно,заиграет,нет сомнения.В РФПЛ Смолова,безусловно,будет не хватать,поэтому, может лучше будет ему остаться в России...

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 20 апреля 2017, 20:08

      Пожалуй самый талантливый из нынешнего поколения россиян, плохо только что в Эвертоне его по любому будут сравнивать с Лукаку,а тут конечно сравнения далеко не в пользу Смолова

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 апреля 2017, 19:50

      Эвертон это охерительно. Пока никто из наших не играет в таких командах.

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 20 апреля 2017, 17:57

      Пускай покоряет.. И надолго.. А то во всех странах есть игроки вон играют в ведущих клубах а наших толком нет

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