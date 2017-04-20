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    «Томь» планирует досрочно вернуть заложенное административное здание

    Руководство «Томи» ожидает поступление финансовых средств, которые позволят вернуть под свое управление одно из административных зданий футбольного клуба, которое было выставлено на торги из-за задолженностей. Возможность погасить долг и сохранить здание остается у «Томи» вплоть до начала торгов.

    «Административное здание как было заложено, так и есть. Но в ближайшее время мы получим деньги и решим этот вопрос. Мы закроем этот долг, и здание отойдет к нам. Зря журналисты выложили информацию по этому зданию, это лишнее», – рассказал генеральный директор «Томи» Руслан Киселев.

    Напомним, что аукцион должен состояться до 27 апреля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.04.2017 11:30
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