«Томь» планирует досрочно вернуть заложенное административное здание

Руководство «Томи» ожидает поступление финансовых средств, которые позволят вернуть под свое управление одно из административных зданий футбольного клуба, которое было выставлено на торги из-за задолженностей. Возможность погасить долг и сохранить здание остается у «Томи» вплоть до начала торгов.

«Административное здание как было заложено, так и есть. Но в ближайшее время мы получим деньги и решим этот вопрос. Мы закроем этот долг, и здание отойдет к нам. Зря журналисты выложили информацию по этому зданию, это лишнее», – рассказал генеральный директор «Томи» Руслан Киселев.

Напомним, что аукцион должен состояться до 27 апреля.