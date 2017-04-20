Буффон думал, что пропустит пару мячей на «Камп Ноу»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признался, что еще после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» верил в выход своей команды в полуфинал турнира. Итальянец призвал своих партнеров не останавливаться на достигнутом.

«Наша команда показала характер и веру в себя. Если не брать в расчет результат, мы провели идеальный матч против лучшего клуба Европы. После первого матча я верил в выход в полуфинал, но мне было сложно представить, что мы не позволим «Барселоне» забить на «Камп Ноу». Против такой команды всегда кажется, что один или два мяча залетят в сетку твоих ворот. Но сегодняшний результат как раз говорит о многом.

Считаю, что если мы продолжим прогрессировать и разовьем свой успех, то станем по-настоящему великой командой. Нам нужно продолжать двигаться в том же направлении. Нельзя останавливаться после этой победы», – сказал Буффон.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.