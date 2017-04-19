Васин: «Фернандесу в сборной России так же комфортно, как в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Виктор Васин уверен, что его одноклубник Марио Фернандес чувствует себя в сборной России вполне уверенно, так как неплох знает русский язык. Напомним, уроженец Бразилии недавно получил российский паспорт, тренируется в расположении сборной, а с апреля по правилам ФИФА сможет играть за Россию.

– Марио хорошо понимает по-русски, но сказать может не все. Все-таки русский язык – далеко не самый простой, поэтому ему периодически помогает переводчик. Общаемся с Фернандесом частично на русском, частично на английском. Бывает, даже на португальском. Думаю, Марио чувствует себя в сборной России так же комфортно, как в ЦСКА.

– Когда Фернандес только перешел в ЦСКА, у него была не лучшая репутация: его отчислили из сборной Бразилии после того, как он опоздал на сбор команды после ночи в клубе. В ЦСКА его перевоспитали?

– Помню, когда Марио только приехал в Россию, он был еще совсем молодой и вел себя очень скромно. Может, и была в Бразилии какая-то неприятная история, но я уверен, что в СМИ ее преувеличили и навесили на Марио определенный ярлык. А на самом деле он очень спокойный. Вообще не помню, чтобы Фернандес ходил в клубы или хоть раз опоздал на тренировку.