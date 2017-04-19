Вильяверде: «Будущее Симеоне связано с «Атлетико»

Представители «Атлетико» опровергают слухи о том, что главный тренер Диего Симеоне мадридцев в следующем сезоне будет возглавлять «Интер».

«Все это лишь слухи. Будущее Симеоне связано с «Атлетико». И больше здесь нечего добавить. Я никакой новой информации на этот счет не знаю. Он остается нашим тренером», – заявил исполнительный директор «Атлетико» Клементе Вильяверде BeInSport.

Ранее появилась информация, что «Интер» готов платить аргентинскому специалисту 10 миллионов евро в год.