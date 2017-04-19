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    Бубнов может стать селекционером «Анжи»

    Бывший футболист сборной СССР, «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов в ближайшее время может стать сотрудником селекционного отдела «Анжи». Он будет работать на внештатной основе.

    «Бубнов приезжал в Махачкалу около 20 дней назад. Он посетил матч «Анжи» – «Оренбург», где общался с Кадиевым, обменивался с ним мнениями по футбольным вопросам, высказал свое видение того, как развивается сейчас клуб.

    Когда это перерастет в полноценное сотрудничество, сказать пока трудно. Но, на мой взгляд, Александр Викторович является качественным аналитиком, и, что самое важное, он не склонен к конъюнктурной деформации (когда сегодня хвалит людей, потому что они на коне, а завтра их же критикует, если они утрачивают свой статус). Он был честным человеком в бытность футболистом, остался таким и сейчас», – заявил вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов.

    На новом месте работы Бубнов будет консультировать руководство «Анжи» относительно селекционной политики, просматривая футболистов для клуба из Махачкалы.

    Источник: Известия

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    19.04.2017 08:56
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +364

      neofizer 19 апреля 2017, 16:18

      аххах...а чё не тренером?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 19 апреля 2017, 16:12

      В Анже ТТД считать некому.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 апреля 2017, 14:45

      Клоунада... Недолго со своим балабольством он там просидит... Пацанчикам местным он быстро надоест

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 апреля 2017, 14:38

      Бубнову самое время валить из аналитиков. Уже сейчас Карпин языком не слабее Бубна будет. Слушал его комментарий матча Реал - Бавария: "ошибка, ошибка, брак, ошибка, технический брак..." И Валеру надо куда-то пристроить - с его мозгами и красноречием ему не место на телевидении.

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 19 апреля 2017, 13:31

      кххх

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 19 апреля 2017, 12:11

      нормальный ход
      чтобы там ни говорили Бубнов - это имя и связи
      глядишь и нароет кого-нибудь
      .

      0
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      Рейтинг: +14

      Анжер 19 апреля 2017, 11:12

      Через месяц все картавить начнут.

      0
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 19 апреля 2017, 11:03

      будет интересно) на словах он мастер, посмотрим каким будет в деле

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 19 апреля 2017, 10:58

      жаль анжи..... )))))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 апреля 2017, 10:54

      Ну слава Богу ,может поменьше будет высказываний .

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