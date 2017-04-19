Бубнов может стать селекционером «Анжи»

Бывший футболист сборной СССР, «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов в ближайшее время может стать сотрудником селекционного отдела «Анжи». Он будет работать на внештатной основе.

«Бубнов приезжал в Махачкалу около 20 дней назад. Он посетил матч «Анжи» – «Оренбург», где общался с Кадиевым, обменивался с ним мнениями по футбольным вопросам, высказал свое видение того, как развивается сейчас клуб.

Когда это перерастет в полноценное сотрудничество, сказать пока трудно. Но, на мой взгляд, Александр Викторович является качественным аналитиком, и, что самое важное, он не склонен к конъюнктурной деформации (когда сегодня хвалит людей, потому что они на коне, а завтра их же критикует, если они утрачивают свой статус). Он был честным человеком в бытность футболистом, остался таким и сейчас», – заявил вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов.

На новом месте работы Бубнов будет консультировать руководство «Анжи» относительно селекционной политики, просматривая футболистов для клуба из Махачкалы.