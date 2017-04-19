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Бубнов может стать селекционером «Анжи»

19 апреля 2017, 08:56
22

Бывший футболист сборной СССР, «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов в ближайшее время может стать сотрудником селекционного отдела «Анжи». Он будет работать на внештатной основе.

«Бубнов приезжал в Махачкалу около 20 дней назад. Он посетил матч «Анжи» – «Оренбург», где общался с Кадиевым, обменивался с ним мнениями по футбольным вопросам, высказал свое видение того, как развивается сейчас клуб.

Когда это перерастет в полноценное сотрудничество, сказать пока трудно. Но, на мой взгляд, Александр Викторович является качественным аналитиком, и, что самое важное, он не склонен к конъюнктурной деформации (когда сегодня хвалит людей, потому что они на коне, а завтра их же критикует, если они утрачивают свой статус). Он был честным человеком в бытность футболистом, остался таким и сейчас», – заявил вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов.

На новом месте работы Бубнов будет консультировать руководство «Анжи» относительно селекционной политики, просматривая футболистов для клуба из Махачкалы.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Анжи Бубнов Александр
Комментарии (22)
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Dominator777
1492581750
Новость недели! Это же надо, Бубен - селекционер!!! Ну теперь Анжи попрет вверх!!!
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Asbjorn
1492582185
Жаль что не тренером
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Revolver76
1492582648
интересно, а в свой адрес будет критику потом бубнить..... ?
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Garrincha58
1492582802
давно пора заняться делом, а то развелось аналитиков и шоуменов
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атеист
1492583152
Решили Анжи окончательно "прикончить".
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Nikiforof
1492583331
Никто не уйдет от подсчета ТТД.
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kvm
1492584445
Кариока будет первым приобретён
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Доброе Зло.
1492585311
-Бубнов-:"Селекционера Вызывали?" -Анжи-:"Нет-нет". _Бубнов-:"А то бы я вам населекционировал".
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daunis
1492587721
Кибер команды надеюсь.
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paracetamol
1492607526
В Анже ТТД считать некому.
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