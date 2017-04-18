ФИФА открыла голосование, которое определит девиз сборной России на Кубке конфедераций-2017

В сложившейся ситуации самый актуальный девиз для России - "Футбол без политики- политика без жертв".
Началось голосование, которое определит девизы команд-участниц Кубка конфедераций. В частности, для сборной России можно выбрать один из следующих слоганов:
1) «Будь верен своей команде!»;
2) «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!!!»;
3) «Россия только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».
Голосование продлится до 2 мая. Также можно выбрать девиз для команд Австралии, Германии, Камеруна, Мексики, Новой Зеландии, Португалии и Чили.