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    ФИФА открыла голосование, которое определит девиз сборной России на Кубке конфедераций-2017

    Началось голосование, которое определит девизы команд-участниц Кубка конфедераций. В частности, для сборной России можно выбрать один из следующих слоганов:

    1) «Будь верен своей команде!»;

    2) «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!!!»;

    3) «Россия только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».

    Голосование продлится до 2 мая. Также можно выбрать девиз для команд Австралии, Германии, Камеруна, Мексики, Новой Зеландии, Португалии и Чили.

    Источник: ФИФА

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    18.04.2017 22:15
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1289

      каа 19 апреля 2017, 15:49

      В сложившейся ситуации самый актуальный девиз для России - "Футбол без политики- политика без жертв".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 19 апреля 2017, 08:27

      Не устану повторять, девиз нашей спорной: "Ваши ожидания - ваши проблемы".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 19 апреля 2017, 03:19

      Предлагаю свой вариант "Главное - не победа, а участие" )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      valike35 19 апреля 2017, 01:41

      Мутко х*йло в самый раз

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 19 апреля 2017, 00:46

      О Господи, что за унылые девизы? Такая банальщина жуткая.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Leeds1023 19 апреля 2017, 00:44

      Где кнопка против всех?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 апреля 2017, 00:31

      Что за детство? Пионерию что ли вспомнили?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +439

      сасас 19 апреля 2017, 00:27

      "Мы миллионы рубим нахаляву, зачем на фанаты? Нам и без них нормально"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 апреля 2017, 00:10

      надо победа нас не ждёт

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 18 апреля 2017, 23:50

      Кстати, единичка не подходит Кокорину и К.

      0
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