ФИФА открыла голосование, которое определит девиз сборной России на Кубке конфедераций-2017

Началось голосование, которое определит девизы команд-участниц Кубка конфедераций. В частности, для сборной России можно выбрать один из следующих слоганов:

1) «Будь верен своей команде!»;

2) «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!!!»;

3) «Россия только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».

Голосование продлится до 2 мая. Также можно выбрать девиз для команд Австралии, Германии, Камеруна, Мексики, Новой Зеландии, Португалии и Чили.