«Интер» летом готов потратить на трансферы 150 миллионов евро

Руководство «Интера» готово выделить на летнее усиление команды 150 миллионов евро.

Сообщается, что в списке трансферных целей «нерадзурри» находятся правый защитник «Монако» Фабиньо, форвард «Аталанты» Андреа Петанья, который рассматривается как подмена Мауро Икарди, а также один центральный защитник из европейского топ-клуба.

По информации источника, кандидатами на усиление центра обороны миланцев являются Константинос Манолас («Рома»), Стефан да Врей («Лацио») и Маркиньос («ПСЖ»).

На данный момент «Интер» занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место, имея в активе 56 очков.