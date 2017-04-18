«Интер» летом готов потратить на трансферы 150 миллионов евро

А наши 3 медиакомпании не могут найти 120 млн. на показ КК и ЧМ. Нищеброды.
Руководство «Интера» готово выделить на летнее усиление команды 150 миллионов евро.
Сообщается, что в списке трансферных целей «нерадзурри» находятся правый защитник «Монако» Фабиньо, форвард «Аталанты» Андреа Петанья, который рассматривается как подмена Мауро Икарди, а также один центральный защитник из европейского топ-клуба.
По информации источника, кандидатами на усиление центра обороны миланцев являются Константинос Манолас («Рома»), Стефан да Врей («Лацио») и Маркиньос («ПСЖ»).
На данный момент «Интер» занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место, имея в активе 56 очков.