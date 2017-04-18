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    «Интер» летом готов потратить на трансферы 150 миллионов евро

    Руководство «Интера» готово выделить на летнее усиление команды 150 миллионов евро.

    Сообщается, что в списке трансферных целей «нерадзурри» находятся правый защитник «Монако» Фабиньо, форвард «Аталанты» Андреа Петанья, который рассматривается как подмена Мауро Икарди, а также один центральный защитник из европейского топ-клуба.

    По информации источника, кандидатами на усиление центра обороны миланцев являются Константинос Манолас («Рома»), Стефан да Врей («Лацио») и Маркиньос («ПСЖ»).

    На данный момент «Интер» занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место, имея в активе 56 очков.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    18.04.2017 12:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 апреля 2017, 13:20

      А наши 3 медиакомпании не могут найти 120 млн. на показ КК и ЧМ. Нищеброды.

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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 18 апреля 2017, 12:51

      Что, на бабки разжились? Неплохо-неплохо, пускай возрождается Серия А!

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