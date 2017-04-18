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    Симеоне заявил, что не контактировал по поводу работы в сборной Аргентины

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию о том, что он является одним из основных кандидатов на пост наставника сборной Аргентины.

    Ранее сообщалось, что аргентинская футбольная ассоциация вынуждена будет выплатить более 20 миллионов евро «Атлетико», если Симеоне покинет мадридский клуб.

    «Ни с кем из аргентинской федерации я не контактировал. Ситуация в сборной сейчас волнует всю страну. Надеюсь, люди, которые принимают решения, возьмут на себя ответственность и сделают так, чтобы Аргентина стала лучше», – заявил Симеоне.

    Источник: AS

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    18.04.2017 07:21
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