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    Дмитрий Комбаров – о Лаврове: «Мощная поддержка была в матче с «Зенитом»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров по окончании встречи 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1) сфотографировался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который, как известно, является болельщиком красно-белых.

    Фото с главой МИД игрок выложил на своей странице в Instagram, сопроводив его подписью: «Мощная поддержка был вчера».

    Напомним, что Лавров наблюдал за вчерашним поединком с трибуны «Открытие Арены».

    После 23-х туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайших конкурентов ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    17.04.2017 16:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 22:23

      У нас на соккере в красно белом доме есть фотка Лаврова с красно белым телефоном и ромбиком.Редко мы удостаиваемся такой поддержки.
      А вчера почти вся страна нас поддерживала, так что Дима прав.Это сильно.

      -2
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 17 апреля 2017, 21:03

      вчера смотрел матч на стадионе, сектор B207. скажу так. ЭТООО ПРОСТТООО СУППЕЕЕР!!!

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 20:44

      матч смотрел по тв. поддержка была нереальная) а еще очень понравился перфоманс фанов нашего Спартака! огромный им респект, кто делал этот банер, и раскидывал его по трибуне!

      2
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      Рейтинг: +239

      Михас007 17 апреля 2017, 20:24

      Спартак чемпион согласен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 17 апреля 2017, 20:22

      мы чемпионы.дождались

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 апреля 2017, 19:20

      Фотка зачётная !!! Да и поддержка у нас нехилая!!! )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 18:58

      Лавров красавчик,Комбаров чут ь сдал,но думаю последствия трамвы

      4
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > Mahone 17 апреля 2017, 22:10

      вчера комбар был в порядке

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 апреля 2017, 18:56

      пьян чтоли или обкурен министер))))

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 апреля 2017, 18:47

      "В глаза смотреть!!!! Дебилы, бл...!!!!"

      -2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 17 апреля 2017, 18:19

      поддержка и правда супер
      Лавров нормальный мужик и знает за кого болеть

      4
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