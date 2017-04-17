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  • Дмитрий Комбаров – о Лаврове: «Мощная поддержка была в матче с «Зенитом»

Дмитрий Комбаров – о Лаврове: «Мощная поддержка была в матче с «Зенитом»

17 апреля 2017, 16:43
12

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров по окончании встречи 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1) сфотографировался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который, как известно, является болельщиком красно-белых.

Фото с главой МИД игрок выложил на своей странице в Instagram, сопроводив его подписью: «Мощная поддержка был вчера».

Напомним, что Лавров наблюдал за вчерашним поединком с трибуны «Открытие Арены».

После 23-х туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайших конкурентов ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Комбаров Дмитрий
Комментарии (12)
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kamaz89
1492437049
Кто такие новости добавляет? Хотя бы переписывайте без ошибок.
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alll-1
1492442378
поддержка и правда супер Лавров нормальный мужик и знает за кого болеть
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la verdad
1492444079
"В глаза смотреть!!!! Дебилы, бл...!!!!"
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x-x-x-x-x
1492444585
пьян чтоли или обкурен министер))))
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Mahone
1492444692
Лавров красавчик,Комбаров чут ь сдал,но думаю последствия трамвы
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Сармат Ростов
1492446046
Фотка зачётная !!! Да и поддержка у нас нехилая!!! )))
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спартак спартаков1
1492449767
мы чемпионы.дождались
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Д Альбертини
1492451066
матч смотрел по тв. поддержка была нереальная) а еще очень понравился перфоманс фанов нашего Спартака! огромный им респект, кто делал этот банер, и раскидывал его по трибуне!
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Алекc
1492452211
вчера смотрел матч на стадионе, сектор B207. скажу так. ЭТООО ПРОСТТООО СУППЕЕЕР!!!
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Мары
1492457021
У нас на соккере в красно белом доме есть фотка Лаврова с красно белым телефоном и ромбиком.Редко мы удостаиваемся такой поддержки. А вчера почти вся страна нас поддерживала, так что Дима прав.Это сильно.
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