Дмитрий Комбаров – о Лаврове: «Мощная поддержка была в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров по окончании встречи 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1) сфотографировался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который, как известно, является болельщиком красно-белых.

Фото с главой МИД игрок выложил на своей странице в Instagram, сопроводив его подписью: «Мощная поддержка был вчера».

Напомним, что Лавров наблюдал за вчерашним поединком с трибуны «Открытие Арены».

После 23-х туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайших конкурентов ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.