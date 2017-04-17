Дмитрий Комбаров – о Лаврове: «Мощная поддержка была в матче с «Зенитом»

У нас на соккере в красно белом доме есть фотка Лаврова с красно белым телефоном и ромбиком.Редко мы удостаиваемся такой поддержки.
А вчера почти вся страна нас поддерживала, так что Дима прав.Это сильно.
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров по окончании встречи 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1) сфотографировался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который, как известно, является болельщиком красно-белых.
Фото с главой МИД игрок выложил на своей странице в Instagram, сопроводив его подписью: «Мощная поддержка был вчера».
Напомним, что Лавров наблюдал за вчерашним поединком с трибуны «Открытие Арены».
После 23-х туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайших конкурентов ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.