Симонян: «Гонка за чемпионство закончится только тогда, когда «Спартак» станет недосягаемым»

Экс-форвард «Спартака», а ныне первый вице-президент РФС Никита Симонян не считает, что красно-белые уже могут примерять золотые медали после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура РФПЛ. По его словам, чемпионскую гонку можно будет считать оконченной лишь тогда, когда подопечные Массимо Карреры станут недосягаемы для конкурентов по очкам.

– Дзюба сказал, что гонка окончена. Луческу – что «Спартак» заслуженно выиграл матч и закономерно лидирует в чемпионате.

– Трезвый анализ тренера команды-конкурента делает ему честь.

– Но гонка окончена? «Спартак» – чемпион?

– Она закончится только тогда, когда «Спартак» станет недосягаемым. Возьмите пример «Челси», который лидировал с большим отрывом, но пару раз проиграл – и дистанция от конкурентов резко сократилась. Да, ЦСКА сейчас позади на 10 очков, «Зенит» – на 11, но разбазарить преимущество можно очень быстро. Так что надо быть начеку, понимать – проходных игр не было и не будет. И неуклонно соблюдать ту игровую дисциплину, которую поставил команде Каррера.

После 23-х туров преимущество лидирующего в турнирной таблице «Спартака» над ЦСКА и «Зенитом» составляет 10 и 11 очков соответственно.