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  • Симонян: «Гонка за чемпионство закончится только тогда, когда «Спартак» станет недосягаемым»

Симонян: «Гонка за чемпионство закончится только тогда, когда «Спартак» станет недосягаемым»

17 апреля 2017, 15:53
9

Экс-форвард «Спартака», а ныне первый вице-президент РФС Никита Симонян не считает, что красно-белые уже могут примерять золотые медали после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура РФПЛ. По его словам, чемпионскую гонку можно будет считать оконченной лишь тогда, когда подопечные Массимо Карреры станут недосягаемы для конкурентов по очкам.

– Дзюба сказал, что гонка окончена. Луческу – что «Спартак» заслуженно выиграл матч и закономерно лидирует в чемпионате.

– Трезвый анализ тренера команды-конкурента делает ему честь.

– Но гонка окончена? «Спартак» – чемпион?

– Она закончится только тогда, когда «Спартак» станет недосягаемым. Возьмите пример «Челси», который лидировал с большим отрывом, но пару раз проиграл – и дистанция от конкурентов резко сократилась. Да, ЦСКА сейчас позади на 10 очков, «Зенит» – на 11, но разбазарить преимущество можно очень быстро. Так что надо быть начеку, понимать – проходных игр не было и не будет. И неуклонно соблюдать ту игровую дисциплину, которую поставил команде Каррера.

После 23-х туров преимущество лидирующего в турнирной таблице «Спартака» над ЦСКА и «Зенитом» составляет 10 и 11 очков соответственно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
Комментарии (9)
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сасас
1492434033
гонка закончилась, когда Луческа главным тренером Зенита стал
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Мары
1492436318
Фигурально Спартак уже первое место не отдаст. Формально же будем ждать красочного оформления.
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Serjoga
1492441263
Если Спартак не станет чемпионом, то виноват в этом будет только Спартак!
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Сармат Ростов
1492446355
Золотые слова. Расслабляться рано, впереди ещё семь туров.
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vladimir63
1492458194
по всем раскладам матч с томью должен стать чемпионским !
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