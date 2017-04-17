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    Симонян: «Гонка за чемпионство закончится только тогда, когда «Спартак» станет недосягаемым»

    Экс-форвард «Спартака», а ныне первый вице-президент РФС Никита Симонян не считает, что красно-белые уже могут примерять золотые медали после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура РФПЛ. По его словам, чемпионскую гонку можно будет считать оконченной лишь тогда, когда подопечные Массимо Карреры станут недосягаемы для конкурентов по очкам.

    – Дзюба сказал, что гонка окончена. Луческу – что «Спартак» заслуженно выиграл матч и закономерно лидирует в чемпионате.

    – Трезвый анализ тренера команды-конкурента делает ему честь.

    – Но гонка окончена? «Спартак» – чемпион?

    – Она закончится только тогда, когда «Спартак» станет недосягаемым. Возьмите пример «Челси», который лидировал с большим отрывом, но пару раз проиграл – и дистанция от конкурентов резко сократилась. Да, ЦСКА сейчас позади на 10 очков, «Зенит» – на 11, но разбазарить преимущество можно очень быстро. Так что надо быть начеку, понимать – проходных игр не было и не будет. И неуклонно соблюдать ту игровую дисциплину, которую поставил команде Каррера.

    После 23-х туров преимущество лидирующего в турнирной таблице «Спартака» над ЦСКА и «Зенитом» составляет 10 и 11 очков соответственно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 15:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 17 апреля 2017, 22:43

      по всем раскладам матч с томью должен стать чемпионским !

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 апреля 2017, 19:25

      Золотые слова. Расслабляться рано, впереди ещё семь туров.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 апреля 2017, 18:01

      Если Спартак не станет чемпионом, то виноват в этом будет только Спартак!

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > klifS 17 апреля 2017, 19:03

      Если что-то сверх естественное произойдет, то не удивлюсь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 16:38

      Фигурально Спартак уже первое место не отдаст.
      Формально же будем ждать красочного оформления.

      1
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      Рейтинг: +439

      сасас 17 апреля 2017, 16:00

      гонка закончилась, когда Луческа главным тренером Зенита стал

      1
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      Рейтинг: +439

      сасас > klifS 17 апреля 2017, 17:28

      я имел ввиду гонку между Спамом и Зенитом.а Гончаренко пришёл зимой, когда уже многое было упущенно Слуцким

      1
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      ...
      Рейтинг: +439

      сасас > klifS 17 апреля 2017, 17:47

      у ЦСКА хотя бы более менее внятная игра присутствует, в отличии от Зенита, где 11 долбоящеров пешком гуляют и не знают что делать

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