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    ФНЛ. «СКА-Хабаровск» в меньшинстве вырвал победу над «Зенитом-2»

    В матче 32-го тура первенства ФНЛ «Зенит-2» на выезде уступил «СКА-Хабаровску». Единственный мяч в составе хозяев в самом конце встречи забил Руслан Корян, реализовавший пенальти.

    Отметим, что большую часть поединка хабаровчане провели в меньшинстве после удаления Дениса Дедечко на 36-й минуте.

    Первенство России. ФНЛ. 32-й тур

    СКА-Хабаровск – Зенит-2 – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Корян, 89 (с пенальти).

    Нереализованный пенальти: Погребняк, 45 («Зенит-2»).

    Удаление: Дедечко, 36 – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 12:53
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66

      Possible 17 апреля 2017, 14:56

      по всем фронтам помойку ебут

      -2
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