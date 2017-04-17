ФНЛ. «СКА-Хабаровск» в меньшинстве вырвал победу над «Зенитом-2»

В матче 32-го тура первенства ФНЛ «Зенит-2» на выезде уступил «СКА-Хабаровску». Единственный мяч в составе хозяев в самом конце встречи забил Руслан Корян, реализовавший пенальти.

Отметим, что большую часть поединка хабаровчане провели в меньшинстве после удаления Дениса Дедечко на 36-й минуте.

Первенство России. ФНЛ. 32-й тур

СКА-Хабаровск – Зенит-2 – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Корян, 89 (с пенальти).

Нереализованный пенальти: Погребняк, 45 («Зенит-2»).

Удаление: Дедечко, 36 – нет.

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