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    Ташуев: «Промес нашел свою команду, ему не стоит покидать «Спартак»

    Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев подчеркнул, что хавбеку «Спартака» Квинси Промесу не нужно менять команду в ближайшее время. По мнению специалиста, 25-летнему футболисту для начала стоит заявить о себе в Лиге чемпионов, куда, судя по всему, красно-белые попадут по итогам нынешнего сезона.

    Ранее сообщалось об интересе к голландцу со стороны «Ливерпуля». Сам полузащитник признался, что мечтает попробовать свои силы в составе мерсисайдцев или «Барселоны».

    – Луческу сказал, что Промес перерос уровень чемпионата России и, скорее всего, скоро уедет. Как считаете вы?

    – Изначально тренер «Зенита» допустил неправильное выражение. Что значит перерос уровень чемпионата России? Это первенство, условно, Эстонии? Если Промес играет у нас, значит, он ему соответствует. Луческу – опытный тренер, у него в «Шахтере» играли Виллиан, Луис Адриано, Коста, Фернандинью. Ему знакома ситуация, когда молодой футболист уходит в сильный европейский клуб.

    – Стоит ли Промесу уходить из «Спартака», который может завоевать путевку в Лигу чемпионов?

    – Квинси нашел свою команду, он ведущий футболист «Спартака». Ему не стоит покидать Москву. Нужно остаться и принять участие в Лиге чемпионов, заявить о себе в этом турнире. А уже потом попробовать силы в другом клубе.

    – Летом нападающего хотел купить «Ливерпуль».

    – Не нужно спешить. Вот был Ахмед Муса в ЦСКА, звезда в чемпионате России. А уехал в «Лестер» и практически не играет. Промесу надо пользоваться случаем, что в «Спартаке» сейчас все хорошо – игра, результат, тренер доверяет и делает на него ставку. Ведь в той же сборной Голландии он пока еще не первых ролях. К тому же «Спартак» обладает инфраструктурой не хуже, чем у «Ливерпуля» – база, стадион. Понятно, что Англия есть Англия. Но туда уехать он еще успеет.

    – Согласны, что Промес выделяется на фоне других игроков РФПЛ?

    – Он один из ведущих в чемпионате.

    – Может стать лучшим по итогам сезона?

    – Вполне. Это два человека – Смолов и Промес.

    В нынешнем сезоне Промес принял участие в 22-х поединках, записав в свой актив 10 голов и девять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 12:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 17 апреля 2017, 14:47

      Смотрел матчи сборной Голландии с участием Промеса. Абсолютно ничем не запомнился.В АПЛ, или в примеру ему рановато - там уровень футбола намного выше, чем у нас. А вот РФПЛ - это для него самое то.

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 17 апреля 2017, 13:19

      Ну вообще есть доля правды! тот же муса феерил у коней, а в англии сдулся, не говорю уже про нашего ниясса, который и забыл когда последний раз на поле выходил в составе эвертона! всё получается в спартаке и хорошо, пусть и дальше продолжает в том же духе, через 2 или 3 сезона тогда думаю и стоит переходить, учитывая, что он так же себя хорошо проявит и в международной арене

      -1
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 17 апреля 2017, 13:11

      Правильно сказал. Ему можно в Спартаке остаться на долго, будет капитанить со временем, и глядишь, чего то на международной арене выиграем)) вперёд Спартак!!!

      -1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 17 апреля 2017, 12:54

      Неизбежно окажется в Барсе, как и все лучшие футболисты

      0
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > xColaz 17 апреля 2017, 13:23

      как пить дать

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 апреля 2017, 12:42

      Оставайся с нами -ты наш Антошка.

      0
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      Рейтинг: +233

      Доброе Зло. 17 апреля 2017, 12:19

      Оставайся негр в Спартаке,помоги им одолеть АЕКу и Замалеку.А Реалы и Барсеналы подождут,а то следующий раз это будет лет эдак через 40-50.

      3
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Доброе Зло. 17 апреля 2017, 12:30

      Ты не доброе зло.
      Ты очень глупое зло.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > Мары 17 апреля 2017, 13:40

      Даже очень глупое...можно сказать пизданутое))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > "supermax" 17 апреля 2017, 14:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я под столом. :-))

      -7
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > "supermax" 17 апреля 2017, 19:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Красава))) прям в точку)))

      -4
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк > spartak_88 19 апреля 2017, 15:19

      В твою тухлую 5ю. точку!

      3
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Архипелаг Гуляк 19 апреля 2017, 18:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      я к тебе лез??)))) су*ка подзаборная

      -6
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк > spartak_88 19 апреля 2017, 22:48

      Чё абижаишся?Ты жы Спартач,а ани фсе с задним приводом.

      2
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Архипелаг Гуляк 20 апреля 2017, 00:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у вас мозги с задним приводом)) это факты

      -5
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