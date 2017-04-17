Ташуев: «Промес нашел свою команду, ему не стоит покидать «Спартак»

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев подчеркнул, что хавбеку «Спартака» Квинси Промесу не нужно менять команду в ближайшее время. По мнению специалиста, 25-летнему футболисту для начала стоит заявить о себе в Лиге чемпионов, куда, судя по всему, красно-белые попадут по итогам нынешнего сезона.

Ранее сообщалось об интересе к голландцу со стороны «Ливерпуля». Сам полузащитник признался, что мечтает попробовать свои силы в составе мерсисайдцев или «Барселоны».

– Луческу сказал, что Промес перерос уровень чемпионата России и, скорее всего, скоро уедет. Как считаете вы?

– Изначально тренер «Зенита» допустил неправильное выражение. Что значит перерос уровень чемпионата России? Это первенство, условно, Эстонии? Если Промес играет у нас, значит, он ему соответствует. Луческу – опытный тренер, у него в «Шахтере» играли Виллиан, Луис Адриано, Коста, Фернандинью. Ему знакома ситуация, когда молодой футболист уходит в сильный европейский клуб.

– Стоит ли Промесу уходить из «Спартака», который может завоевать путевку в Лигу чемпионов?

– Квинси нашел свою команду, он ведущий футболист «Спартака». Ему не стоит покидать Москву. Нужно остаться и принять участие в Лиге чемпионов, заявить о себе в этом турнире. А уже потом попробовать силы в другом клубе.

– Летом нападающего хотел купить «Ливерпуль».

– Не нужно спешить. Вот был Ахмед Муса в ЦСКА, звезда в чемпионате России. А уехал в «Лестер» и практически не играет. Промесу надо пользоваться случаем, что в «Спартаке» сейчас все хорошо – игра, результат, тренер доверяет и делает на него ставку. Ведь в той же сборной Голландии он пока еще не первых ролях. К тому же «Спартак» обладает инфраструктурой не хуже, чем у «Ливерпуля» – база, стадион. Понятно, что Англия есть Англия. Но туда уехать он еще успеет.

– Согласны, что Промес выделяется на фоне других игроков РФПЛ?

– Он один из ведущих в чемпионате.

– Может стать лучшим по итогам сезона?

– Вполне. Это два человека – Смолов и Промес.

В нынешнем сезоне Промес принял участие в 22-х поединках, записав в свой актив 10 голов и девять результативных передач.