Промес мечтает играть в «Ливерпуле» или «Барселоне»

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Лучески о том, что Квинси Промес перерос чемпионат России. По словам футболиста, голландец рассчитывает со временем попробовать себя в европейском топ-клубе.

«Промес амбициозный человек и хотел бы попробовать себя в топ-клубе, таком как «Ливерпуль» или «Барселона», о которой он иногда говорит. Квинси не думает о каких-то середняках, только о топ-клубах.

Но Промес еще пригодится «Спартаку» не только в этом году, но и в следующем, а может даже еще через год. Недаром с ним недавно переподписали контракт», – сказал Комбаров.

Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» закончился со счетом 2:1. Красно-белые лидируют в чемпионате, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.