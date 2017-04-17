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    Промес мечтает играть в «Ливерпуле» или «Барселоне»

    Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Лучески о том, что Квинси Промес перерос чемпионат России. По словам футболиста, голландец рассчитывает со временем попробовать себя в европейском топ-клубе.

    «Промес амбициозный человек и хотел бы попробовать себя в топ-клубе, таком как «Ливерпуль» или «Барселона», о которой он иногда говорит. Квинси не думает о каких-то середняках, только о топ-клубах.

    Но Промес еще пригодится «Спартаку» не только в этом году, но и в следующем, а может даже еще через год. Недаром с ним недавно переподписали контракт», – сказал Комбаров.

    Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» закончился со счетом 2:1. Красно-белые лидируют в чемпионате, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.04.2017 06:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 17 апреля 2017, 11:23

      Ещё один сезон ему точное нужно в Спартаке отыграть, а так, только удачи этому игроку!! Спасибо ему огромное за свою игру и самоотдачу!!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 11:03

      Промес не игрок, а конфетка.Как он вчера зенитовских защитников накручивал, загляденье.Чтобы парень не решил, удачи ему в его карьере.!!!

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 17 апреля 2017, 10:37

      Ну в Ливерпуль ещё может быть..а с Барселоной яявно перебрал. Забивать время от времени в РФПЛ это не показатель))

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 17 апреля 2017, 10:05

      Луческу понятно почему говорит - Промес слишком силен для его обороны. Но насчет "перерос" - пока большой вопрос.

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 17 апреля 2017, 10:00

      Мечтать не вредно

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 17 апреля 2017, 09:38

      Промесу большая уважуха, сказал что не уйдёт из Спартака пока чемпионом не станет, сказал - сделал)) если и уйдёт в европейский топ-клуб, то абсолютно заслуженно, а мы пожелаем ему новых трофеев в другом чемпионате) хотел бы посмотреть на него в Ливерпуле или в Юнайтед

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 апреля 2017, 08:43

      Это неизбежно, но для нас он навсегда СПАРТАЧ

      4
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 17 апреля 2017, 08:03

      Жаль если уйдёт

      4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 07:39

      Поиграй за Спартак!!!!!! Повзрослеешь и там Барса!!!!!!!!!!!!!!! Еще пару титулов со Спартаком

      4
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 07:18

      Квинси молод, у него все впереди! жаль, если он уйдет..

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