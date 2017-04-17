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Промес мечтает играть в «Ливерпуле» или «Барселоне»

17 апреля 2017, 06:54
10

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Лучески о том, что Квинси Промес перерос чемпионат России. По словам футболиста, голландец рассчитывает со временем попробовать себя в европейском топ-клубе.

«Промес амбициозный человек и хотел бы попробовать себя в топ-клубе, таком как «Ливерпуль» или «Барселона», о которой он иногда говорит. Квинси не думает о каких-то середняках, только о топ-клубах.

Но Промес еще пригодится «Спартаку» не только в этом году, но и в следующем, а может даже еще через год. Недаром с ним недавно переподписали контракт», – сказал Комбаров.

Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» закончился со счетом 2:1. Красно-белые лидируют в чемпионате, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ливерпуль Барселона Комбаров Дмитрий Промес Квинси
Комментарии (10)
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Д Альбертини
1492402690
Квинси молод, у него все впереди! жаль, если он уйдет..
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Mahone
1492403962
Поиграй за Спартак!!!!!! Повзрослеешь и там Барса!!!!!!!!!!!!!!! Еще пару титулов со Спартаком
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ЮЗИК
1492405405
Жаль если уйдёт
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filosof sparty
1492407799
Это неизбежно, но для нас он навсегда СПАРТАЧ
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dolf666
1492411103
Промесу большая уважуха, сказал что не уйдёт из Спартака пока чемпионом не станет, сказал - сделал)) если и уйдёт в европейский топ-клуб, то абсолютно заслуженно, а мы пожелаем ему новых трофеев в другом чемпионате) хотел бы посмотреть на него в Ливерпуле или в Юнайтед
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NEMETSRUS
1492412433
Мечтать не вредно
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momwig_
1492412716
Луческу понятно почему говорит - Промес слишком силен для его обороны. Но насчет "перерос" - пока большой вопрос.
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mig28
1492414665
Ну в Ливерпуль ещё может быть..а с Барселоной яявно перебрал. Забивать время от времени в РФПЛ это не показатель))
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Мары
1492416237
Промес не игрок, а конфетка.Как он вчера зенитовских защитников накручивал, загляденье.Чтобы парень не решил, удачи ему в его карьере.!!!
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kamaz89
1492417436
Ещё один сезон ему точное нужно в Спартаке отыграть, а так, только удачи этому игроку!! Спасибо ему огромное за свою игру и самоотдачу!!
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