Энрике готов играть с «Ювентусом» в восемь нападающих

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассчитывает на поддержку в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Для победы он готов сделать все, даже выпустить на поле восемь атакующих игроков.

«В какой-то момент первого матча мы были близки к возвращению игры в свои руки. Сейчас мы готовы рисковать настолько, что даже можем выйти на игру с восемью нападающими, ведь нам терять нечего. Нам нужна поддержка болельщиков, которые должны верить в своих игроков, они выигрывали все, что возможно. У нас команда победителей.

Если мы хотим отыграться в ответной встрече, то нам нужно прибавить. И мы готовы приложить для этого все свои силы», – сказал Энрике.

Ответная четвертьфинальная встреча Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени. В первой встрече сильнее были итальянцы со счетом 3:0.