Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Энрике готов играть с «Ювентусом» в восемь нападающих

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассчитывает на поддержку в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Для победы он готов сделать все, даже выпустить на поле восемь атакующих игроков.

    «В какой-то момент первого матча мы были близки к возвращению игры в свои руки. Сейчас мы готовы рисковать настолько, что даже можем выйти на игру с восемью нападающими, ведь нам терять нечего. Нам нужна поддержка болельщиков, которые должны верить в своих игроков, они выигрывали все, что возможно. У нас команда победителей.

    Если мы хотим отыграться в ответной встрече, то нам нужно прибавить. И мы готовы приложить для этого все свои силы», – сказал Энрике.

    Ответная четвертьфинальная встреча Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени. В первой встрече сильнее были итальянцы со счетом 3:0.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2017 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      ilyuxxxa 18 апреля 2017, 08:02

      Какая разница сколько будет нападающих. Будем просто реалистами, сейчас у Барсы мало шансов. Но мы все, как ценители хорошего футбола, за то что бы игра была захватывающая и интересная. Удаче Барсе!!!! Так как она может разгромить любого соперника у себя дома

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 17 апреля 2017, 19:48

      Это Ювентус, Энрике , не Малага

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 17 апреля 2017, 19:33

      Тренер юве не ЭМЕРИ!Очнись ЭНРИКЕ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Wishmaster 7 17 апреля 2017, 18:31

      Играя в 8 напов он не разгромит а получит еще один разгром

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 17 апреля 2017, 17:39

      Пиза Барсе с такой истерикой главного тренера.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      milanium 17 апреля 2017, 16:00

      После ПСЖ всё может быть. но юве не псж, но опять таки ненадо забывать, что в ЛЧ может произойти что угодно, если не Айтекин, есть Куйперс - тот кто назначил несправедливый пенальти в ворота милана в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +816

      diktatop 17 апреля 2017, 15:26

      юве вперед

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 17 апреля 2017, 15:12

      Увы, Айтекина не будет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 17 апреля 2017, 15:01

      пройдёт Барса или нет, бой будет
      даже если пропустят гол
      но шансов пройти дальше мало

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 17 апреля 2017, 14:38

      Юве должны проходить дальше

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11