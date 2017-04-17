Луческу считает, что Промес перерос чемпионат России

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 23-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (1:2) отметил в составе красно-белых полузащитника Квинси Промеса. По мнению румынского специалиста, 25-летний голландец в ближайшее время сменит чемпионат.

Напомним, что в игре с «Зенитом» Промес забил гол и сделал одну результативную передачу.

«Промес перерос этот чемпионат. Думаю, скоро он уедет», – заявил Луческу.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Промес записал на свой счет десять голов и восемь результативных пасов в 19 матчах.