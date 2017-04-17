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    Луческу считает, что Промес перерос чемпионат России

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 23-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (1:2) отметил в составе красно-белых полузащитника Квинси Промеса. По мнению румынского специалиста, 25-летний голландец в ближайшее время сменит чемпионат.

    Напомним, что в игре с «Зенитом» Промес забил гол и сделал одну результативную передачу.

    «Промес перерос этот чемпионат. Думаю, скоро он уедет», – заявил Луческу.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Промес записал на свой счет десять голов и восемь результативных пасов в 19 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 00:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 апреля 2017, 13:09

      была надежда,что Лучечку дорос до нашего чемпионата,теперь большие сомнения в его профессионализме.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 06:10

      Чемодан, вокзал, Бухарест! ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 05:33

      А Луческу судя по всему не дорос до нашего чемпионата и путёвку в один конец ему выпишет один хитрый жид с доброй фамилией Миллер.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 апреля 2017, 01:11

      думается,что скоро и цыган уедет

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > Asbjorn 17 апреля 2017, 04:45

      И думаю это произойдёт раньше, чем Промес

      4
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