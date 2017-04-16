Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кирьяков: «Сложно, когда остаешься вдесятером»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился эмоциями от поражения в матче 23-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:3).

    «Сложно, когда остаешься вдесятером. Играть было тяжело. Во втором тайме оттянулись назад. Старались дисциплинированно действовать. Гол Фернандеша сломал ход второго тайма. Потом пытались что-то сделать впереди. Это было на руку «Локомотиву». У «Арсенала» сложная ситуация, но команда сражалась, билась. Поблагодарил ребят за игру. Каждый матч для нас решающий», – сказал специалист в эфире канала «Наш Футбол».

    «Арсенал» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.04.2017 20:11
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Forge 16 апреля 2017, 23:21

      Расич сломал игру в первую очередь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +412

      Eds 16 апреля 2017, 21:59

      Нет игры у команды. Нет быстрого выхода в контратаку, быстро теряют мяч на ровном месте. Игра совершенно не поставлена. Нет цели... Бей-беги - это не игра... Расич - лом, но ему нужны организаторы паса, а их нет... Счёт по игре и не вижу никаких надежд к лучшему, к сожалению... Кирьяков так и не смог сделать команду...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11