Кирьяков: «Сложно, когда остаешься вдесятером»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился эмоциями от поражения в матче 23-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:3).

«Сложно, когда остаешься вдесятером. Играть было тяжело. Во втором тайме оттянулись назад. Старались дисциплинированно действовать. Гол Фернандеша сломал ход второго тайма. Потом пытались что-то сделать впереди. Это было на руку «Локомотиву». У «Арсенала» сложная ситуация, но команда сражалась, билась. Поблагодарил ребят за игру. Каждый матч для нас решающий», – сказал специалист в эфире канала «Наш Футбол».

«Арсенал» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.