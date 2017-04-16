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    Куртуа получил повреждение и пропустит встречу с «Манчестер Юнайтед»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа не сможет принять участие в матче 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что 24-летний бельгиец получил травму голеностопа на тренировке и не поехал с командой на выездную игру.

    Таким образом, ворота лондонского клуба будет защищать вратарь Асмир Бегович.

    Напомним, встреча «Манчестер Юнайтед» – «Челси» пройдет сегодня на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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    Источник: Twitter

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    16.04.2017 15:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 16 апреля 2017, 17:17

      Фак!!! Шанс для Моуриниа((((

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 16 апреля 2017, 16:08

      печалька....и шанс для Беговича.

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