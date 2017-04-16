Куртуа получил повреждение и пропустит встречу с «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа не сможет принять участие в матче 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что 24-летний бельгиец получил травму голеностопа на тренировке и не поехал с командой на выездную игру.

Таким образом, ворота лондонского клуба будет защищать вратарь Асмир Бегович.

Напомним, встреча «Манчестер Юнайтед» – «Челси» пройдет сегодня на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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