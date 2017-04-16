Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарсания: «Если «Зенит» сегодня проиграет, то попрощается с чемпионством»

    Известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания поделился ожиданиями от центрального матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». Сарсания выразил надежду, что поединок между командами получится интересным.

    «Хочется увидеть игру, прежде всего, качественную, сегодняшний матч ведь практически за чемпионство. «Спартак» сегодня будет играть при своих болельщиках с сумасшедшим настроем и мотивацией, плюс, у них игра не критичная, есть запас очков и право на ошибку. Если «Зенит» сегодня проиграет, то можно сказать, чемпионству «арривидерчи».

    Непосредственно по игре «Зениту» нужно быть более агрессивным, поскольку «Спартак» в уме все-таки может держать это право на ошибку, которого у «Зенита» нет. Думаю, что сегодня соберутся сине-бело-голубые, хотя, обе команды весьма настроены. Конечно, если брать по игре, то «Спартак» получше, но «Зенит» может за счет эпизода все решить в игре: стандарт, мастерство Данни, гол Артема Дзюбы, лучшая игра Александра Кокорина – вот такие люди обязаны в подобных матчах вытаскивать команду.

    Хотелось бы, чтобы матч получился интересным. Вот, например, в субботу игра ЦСКА с «Ростовом» откровенно не получилась, там не было темпа, не было накала. До этого, когда «Ростов» играл с «Краснодаром» – вот тогда матч по накалу получился уровня Лиги Европы, а вчерашний матч не получился: скоростей, настроя и самоотдачи запредельной не было. Все это все хотелось бы увидеть сегодня, чтобы по характеру и по игре было противостояние, чтобы был темп», – сказал Сарсания.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.04.2017 14:04
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      Вамфири 16 апреля 2017, 15:32

      ппц,америку блин открыл)))
      но мясных седня полюбому нагнем!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Вамфири 16 апреля 2017, 15:40

      Ну да ты там у себя мясных нагибать будешь.. это кто твоя девка? Такими фразами кидаться нельзя! Во первых не красиво, во вторых ты немощь, которая ничего не может кроме, как понтоваться в инете

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 14:56

      Любой результат не в пользу Зенита,на старте 2 круга отставание было 5 очков,в случае проигрыша,так что Спартак мой чемпион!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 16 апреля 2017, 14:44

      По моему даже если и выиграет, то чемпионом не станет. К сожалению, но на данный момент нет чемпионской игры.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Вамфири > Evgeniy32 16 апреля 2017, 15:33

      херня,прорвемся!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > Вамфири 16 апреля 2017, 18:04

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 апреля 2017, 14:10

      Слепой совсем. А если Зенит выиграет то, что можно сказать?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11