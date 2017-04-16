Сарсания: «Если «Зенит» сегодня проиграет, то попрощается с чемпионством»

Известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания поделился ожиданиями от центрального матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». Сарсания выразил надежду, что поединок между командами получится интересным.

«Хочется увидеть игру, прежде всего, качественную, сегодняшний матч ведь практически за чемпионство. «Спартак» сегодня будет играть при своих болельщиках с сумасшедшим настроем и мотивацией, плюс, у них игра не критичная, есть запас очков и право на ошибку. Если «Зенит» сегодня проиграет, то можно сказать, чемпионству «арривидерчи».

Непосредственно по игре «Зениту» нужно быть более агрессивным, поскольку «Спартак» в уме все-таки может держать это право на ошибку, которого у «Зенита» нет. Думаю, что сегодня соберутся сине-бело-голубые, хотя, обе команды весьма настроены. Конечно, если брать по игре, то «Спартак» получше, но «Зенит» может за счет эпизода все решить в игре: стандарт, мастерство Данни, гол Артема Дзюбы, лучшая игра Александра Кокорина – вот такие люди обязаны в подобных матчах вытаскивать команду.

Хотелось бы, чтобы матч получился интересным. Вот, например, в субботу игра ЦСКА с «Ростовом» откровенно не получилась, там не было темпа, не было накала. До этого, когда «Ростов» играл с «Краснодаром» – вот тогда матч по накалу получился уровня Лиги Европы, а вчерашний матч не получился: скоростей, настроя и самоотдачи запредельной не было. Все это все хотелось бы увидеть сегодня, чтобы по характеру и по игре было противостояние, чтобы был темп», – сказал Сарсания.

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