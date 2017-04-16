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    Сакала: «Надеюсь, через год-два и я буду выступать в РФПЛ за «Спартак»

    Нападающий «Спартака» Фэшн Сакала выразил надежду, что ему удастся пробиться в состав основной команды. Футболист в пример для себя ставит форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

    «Моя цель – пробиться в основной состав «Спартака» и играть там. Я вижу ее и иду к этой цели. Мне 20 лет, Маркусу Рэшфорду – всего 19, а он уже второй сезон играет в основе «Манчестер Юнайтед». Его пример вдохновляет и доказывает, что можно даже молодым играть за большой клуб на высоком уровне. Надеюсь, через год-два и я буду выступать в РФПЛ за «Спартак», – заявил Сакала.

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    Источник: Р-Спорт

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    16.04.2017 10:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 16 апреля 2017, 11:56

      Если Каррера останется в "Спартаке" на следующий сезон, шанс действительно может появиться...

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 16 апреля 2017, 11:06

      Очень хорошая идея, молодых африканцев... в Спартаке 2 воспитывать! Небось получится, заиграют!

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 16 апреля 2017, 10:47

      Посмотрим достоин ли!

      0
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