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    Ананко хочет поработать главным тренером

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко отметил, что хотел бы поработать самостоятельно. Специалист входил в штаб красно-белых при главном тренере Дмитрии Аленичеве.

    «Чем сейчас занимаюсь? Семьей. Маленькой дочкой. Все внимание – близким. Все-таки жизнь – это не только футбол. Есть еще много ценностей, которым, к сожалению, когда работаешь, уделяешь меньше времени, чем хотелось бы.

    В принципе, есть желание поработать главным тренером. И в должности функционера – развивать клуб. Открыт для всех направлений. Возможность воссоединение в одном тренерском штабе с Дмитрием Аленичевым? Это будет самостоятельная работа», – заявил Ананко.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.04.2017 10:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2389

      serglider 16 апреля 2017, 16:59

      Какие проблемы? Пусть едет в какой-нибудь Муходранск, берет там футбольную команду ДСЮШ и растит ее до уровня высшей лиги

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      Рейтинг: +148

      grafff 16 апреля 2017, 15:25

      только если на матч-тв, кто хочет стать легионером

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 15:17

      Я тоже хочу!!!!!!!!!!! Учиться надо еще,начни с низов,

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 16 апреля 2017, 12:22

      Не судьба. С Бубновым поработай икспертом.

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