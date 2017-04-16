Ананко хочет поработать главным тренером

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко отметил, что хотел бы поработать самостоятельно. Специалист входил в штаб красно-белых при главном тренере Дмитрии Аленичеве.

«Чем сейчас занимаюсь? Семьей. Маленькой дочкой. Все внимание – близким. Все-таки жизнь – это не только футбол. Есть еще много ценностей, которым, к сожалению, когда работаешь, уделяешь меньше времени, чем хотелось бы.

В принципе, есть желание поработать главным тренером. И в должности функционера – развивать клуб. Открыт для всех направлений. Возможность воссоединение в одном тренерском штабе с Дмитрием Аленичевым? Это будет самостоятельная работа», – заявил Ананко.