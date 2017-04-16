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    Данни сообщил об ощущении прессинга на «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Данни отметил, что в команде наблюдается здоровая обстановка без существования отдельных группировок. При этом футболист признал ощущение прессинга, который давит на весь коллектив.

    «Прессинг идет не только на тренера, а на весь «Зенит». Мы – одна команда. Нет такого, чтобы кто-то был сам по себе, выше или ниже других. Плывем в одной лодке. Если эта лодка утонет, то утонем все вместе. Однако «Зенит» продолжает сражаться за золотые медали чемпионата», – заявил Данни.

    «Зенит» после 22 матчей занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.04.2017 09:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 17:41

      Не придумывайте,не нойте,а просто выиграйте матч и все,всю жизнь только и плачете,всегда вам кто то мешает,Халка нет,Витселя нет,играть не кому,будьте мужиками и выйдите на поле и докажите,что вы сильнее,но увы Спартак сильнее!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 16 апреля 2017, 14:55

      Вашему нытику "игрочишке" и нытику "тренеришке" плакать меньше надо!
      А то лодку вашу затопят их слёзы!

      1
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 16 апреля 2017, 11:35

      мясо пусть не расслабляется
      ЗЕНИТ победит,не обсуждается!!!

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Вамфири 16 апреля 2017, 12:01

      Раз-два-три-четыре-пять, с рифмой я дружу с трех лет!

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      Рейтинг: +1557

      Mahone > Вамфири 16 апреля 2017, 17:41

      забудь мальчик!!!!!!!!!!!! Плаксы не побеждают

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      Рейтинг: +239

      Михас007 16 апреля 2017, 11:29

      Спартак чемпион

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      Рейтинг: +2269

      dyema > Михас007 16 апреля 2017, 11:43

      Рановато

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 16 апреля 2017, 11:01

      а что он хотел!? проигрышь от Спартака равносилен не только выбыванию из чемпионской гонки, но и досвидосу ЛЧ. Так что нехер плакать, а играйте слаженней.

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > Rebrova 16 апреля 2017, 11:59

      В ЛЧ они попадут и со второго места...отставание от ЦСКА в случае проигрыша "Спартаку" будет всего одно очко

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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 16 апреля 2017, 10:55

      Давление на Зенит создают только 2 человека - это Дзюба и Луческу, своими заявлениями про судей.

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      Рейтинг: +93

      Borz1 16 апреля 2017, 10:09

      На других давно давят

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