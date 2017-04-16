Данни сообщил об ощущении прессинга на «Зенит»

Не придумывайте,не нойте,а просто выиграйте матч и все,всю жизнь только и плачете,всегда вам кто то мешает,Халка нет,Витселя нет,играть не кому,будьте мужиками и выйдите на поле и докажите,что вы сильнее,но увы Спартак сильнее!!!!!!!
Полузащитник «Зенита» Данни отметил, что в команде наблюдается здоровая обстановка без существования отдельных группировок. При этом футболист признал ощущение прессинга, который давит на весь коллектив.
«Прессинг идет не только на тренера, а на весь «Зенит». Мы – одна команда. Нет такого, чтобы кто-то был сам по себе, выше или ниже других. Плывем в одной лодке. Если эта лодка утонет, то утонем все вместе. Однако «Зенит» продолжает сражаться за золотые медали чемпионата», – заявил Данни.
«Зенит» после 22 матчей занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.
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