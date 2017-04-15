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    Гончаренко: «У ЦСКА один выход – увеличивать количество моментов»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 23-го тура РФПЛ против «Ростова» отметил, что московский клуб должен прибавлять в создании голевых моментов. Отметим, что встреча завершилась со счетом 0:0.

    «Против «Ростова» очень тяжело в первую очередь атаковать. Сами ростовчане лучше атакуют у себя дома, поэтому не могу сказать, что в обороне нам пришлось тяжело. И впереди были предпосылки для того, чтобы забить и выиграть. Но не хватило четкости в конечной стадии.

    Примерно то же самое было в Краснодаре. Выход один – нужно увеличивать количество моментов. Оценивать турнирную таблицу мне сейчас сложно, но ясно, что мы должны сделать в следующих матчах все возможное, чтобы больше не терять очков», – сказал Гончаренко.

    На данный момент ЦСКА расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка. Отставание от лидирующего и имеющего игру в запасе «Спартака» составляет семь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2017 17:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2389

      serglider 16 апреля 2017, 16:33

      Смысл "увеличивать количество моментов" если игроки не могут реализовать имеющиеся? Что мешало Фернандесу точно головой мяч послать в ворота Ростова? Ответ очевиден - мастерства! Вот над ним и необходимо работать...

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 15 апреля 2017, 19:00

      сколько ещё надо матчей надо, чтобы понять что Оланаре и Витиньо не нужны ЦСКА? в этом году у этих "нападающих" на двоих 1 гол в 5 матчах и то в ворота молодёжки Томи, и да, моменты были, даже сегодня, но они всё беззубо просрали, выпустили на 10 минут Чалова, так он за этого время сделал больше чем эти два бревна

      -1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Masteralex 15 апреля 2017, 19:25

      Витинью смотрится лучше Ионова, а Оланаре в основном на скамейке сидит, не считая сегодняшнего матча

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Masteralex 15 апреля 2017, 21:04

      Витиньо хорошо вошел в игру, т.ч. не надо тут "песен". А Оленаре, увы, пропустил почти все сборы и пока очень тяжел. Чалов выглядит сейчас предпочтительнее.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 апреля 2017, 17:50

      Поздно,первый Спартак,удачи в борьбе за серебро!!!!!!!!

      -1
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