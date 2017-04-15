Гончаренко: «У ЦСКА один выход – увеличивать количество моментов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 23-го тура РФПЛ против «Ростова» отметил, что московский клуб должен прибавлять в создании голевых моментов. Отметим, что встреча завершилась со счетом 0:0.

«Против «Ростова» очень тяжело в первую очередь атаковать. Сами ростовчане лучше атакуют у себя дома, поэтому не могу сказать, что в обороне нам пришлось тяжело. И впереди были предпосылки для того, чтобы забить и выиграть. Но не хватило четкости в конечной стадии.

Примерно то же самое было в Краснодаре. Выход один – нужно увеличивать количество моментов. Оценивать турнирную таблицу мне сейчас сложно, но ясно, что мы должны сделать в следующих матчах все возможное, чтобы больше не терять очков», – сказал Гончаренко.

На данный момент ЦСКА расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка. Отставание от лидирующего и имеющего игру в запасе «Спартака» составляет семь очков.