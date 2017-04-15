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    РФПЛ. Бодул спас «Амкар» от поражения в матче с «Уфой»

    В поединке 23-го тура РФПЛ «Амкар» на своем поле сыграл вничью с «Уфой».

    Гости повели в счете на 35-й минуте после того, как Януш Гол отправил мяч в собственные ворота после подачи с углового. Заработать очко пермякам помог Дарко Бодул, отличившийся за минуту до истечения основного времени матча.

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    Амкар (Пермь) – Уфа – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гол, 35 (в свои ворота); 1:1 – Бодул, 89.

    Амкар: Хомич, Милькович (Костюков, 80), Занев, Зайцев, Гол (Гасилин, 70), Конде, Огуде, Бодул, Гиголаев, Комолов (Баланович, 74), Прокофьев.

    Уфа: Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Засеев (Пуцко, 77), Живоглядов, Пауревич, Фатай, Стоцкий (Сухов, 67), Безденежных, Обляков (Зубарев, 85).

    Предупреждения: нет – Аликин, 41; Фатай, 87; Никитин, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 13:52
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 15 апреля 2017, 15:31

      Премию теперь получит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 15 апреля 2017, 15:28

      Молодец!

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