РФПЛ. Бодул спас «Амкар» от поражения в матче с «Уфой»

В поединке 23-го тура РФПЛ «Амкар» на своем поле сыграл вничью с «Уфой».

Гости повели в счете на 35-й минуте после того, как Януш Гол отправил мяч в собственные ворота после подачи с углового. Заработать очко пермякам помог Дарко Бодул, отличившийся за минуту до истечения основного времени матча.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Амкар (Пермь) – Уфа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гол, 35 (в свои ворота); 1:1 – Бодул, 89.

Амкар: Хомич, Милькович (Костюков, 80), Занев, Зайцев, Гол (Гасилин, 70), Конде, Огуде, Бодул, Гиголаев, Комолов (Баланович, 74), Прокофьев.

Уфа: Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Засеев (Пуцко, 77), Живоглядов, Пауревич, Фатай, Стоцкий (Сухов, 67), Безденежных, Обляков (Зубарев, 85).

Предупреждения: нет – Аликин, 41; Фатай, 87; Никитин, 90.

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