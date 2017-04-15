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    Мойес: «Мне больно видеть «Сандерленд» на последнем месте»

    Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес заявил, что ему тяжело смотреть на турнирную таблицу АПЛ. Напомним, клуб специалиста занимает последнюю строчку в чемпионате Англии.

    «Мне больно видеть «Сандерленд» на последнем месте, я не счастлив от этих ощущений. Но я уверен, что это часть футбола, потому что бывают моменты когда не все получается. У нас были и хорошие времена, но сейчас мне больно. Мне не нравится проигрывать каждую субботу, но еще не все потеряно. Я знаю, что в футболе шанс есть у каждого. И наш шанс будет на этой неделе в матче против «Вест Хэма». Мы каждую неделю делаем все возможное. Дело не в том, что мы не стараемся», – сказал Мойес.

    Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    15.04.2017 11:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 15 апреля 2017, 14:46

      Да и у самого Мойеса были хорошие времена в Эвертоне, даже в евро-кубки выходили. Шансы всегда есть, но очень жаль что в этом сезоне мало. Объективно Боро вылетит, Суонси должен выжить. Жаль чёрных котов, но Старый Сэм ныне Пэлас спасает. А так по сути Лестер уже 11 и типо опасная зона аж с 10 строчки начинается, скоро прям как во Франции будет.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 15 апреля 2017, 13:51

      Сандерленд вылетает чаще Кубани. Какая боль, какая боль...

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Кlaksvikar Ittrotarselag 15 апреля 2017, 14:41

      Что за бред. Они впервые могут вылететь за много лет. То что они каждый сезон в подвале это не означает что они вылетали. И шансы всегда есть. В том сезоне аж Ньюкасл вылетел понадеявшись на себя, а чёрные коты выжили.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag > alexis02lion 15 апреля 2017, 15:07

      Делаю поправочку. Специально для ревнителей Сандерленда и крупных спецов в области бреда: Сандерленд СТОИТ НА ВЫЛЕТ чаще Кубани. Какая боль, какая боль...

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