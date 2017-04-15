Мойес: «Мне больно видеть «Сандерленд» на последнем месте»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес заявил, что ему тяжело смотреть на турнирную таблицу АПЛ. Напомним, клуб специалиста занимает последнюю строчку в чемпионате Англии.

«Мне больно видеть «Сандерленд» на последнем месте, я не счастлив от этих ощущений. Но я уверен, что это часть футбола, потому что бывают моменты когда не все получается. У нас были и хорошие времена, но сейчас мне больно. Мне не нравится проигрывать каждую субботу, но еще не все потеряно. Я знаю, что в футболе шанс есть у каждого. И наш шанс будет на этой неделе в матче против «Вест Хэма». Мы каждую неделю делаем все возможное. Дело не в том, что мы не стараемся», – сказал Мойес.

Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.