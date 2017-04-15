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    Бубнов: «Ситуация в «Рубине» безобразная и выглядит так, будто никто не знает, как ее изменить»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о предстоящем матче 23-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Краснодаром». По мнению Буднова, встреча завершится победой краснодарского клуба.

    «Думаю, что на такой «Рубин» люди, скорее всего, не придут. Команда Грасии находится в ситуации, когда за еврокубки не поборешься, а вылет не грозит. Раньше я называл эту позицию болотом. Ситуация у клуба безобразная и выглядит так, будто никто не знает, как ее изменить. Грасия говорит об оптимизме после каждого матча, но с каждой игрой все становится только хуже. «Краснодар» безоговорочный фаворит в этой паре. Думаю, что гости одержат победу, которая им очень нужна для сохранения места в Лиге Европы», – сказал Бубнов.

    Встреча пройдет в Казани и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.04.2017 10:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 15 апреля 2017, 18:03

      ...Рубин,команда за которую болею,но Бубнов прав.

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      Рейтинг: +59

      slavko33002 15 апреля 2017, 13:41

      Краснодар вин!

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 апреля 2017, 11:45

      почему Лестьен на лавке сидел, помню матч ПСВ-ЦСКА как он там рвал и метал, с таким подбором игроков Бердыев наверно ЛЧ выйграл бы)) самая большая ошибка Рубина была отпустить такого тренера, а щас уже Ростов его никуда не отпустит, да и он думаю не захочет что то менять, финансы будут от ЛЧ, ЛЕ в конце сезона выплатят, долги погасят да и на игроков парочку хватит вроде 18-20 мл евро писали что они заработали в еврокубках

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