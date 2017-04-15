Бубнов: «Ситуация в «Рубине» безобразная и выглядит так, будто никто не знает, как ее изменить»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о предстоящем матче 23-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Краснодаром». По мнению Буднова, встреча завершится победой краснодарского клуба.

«Думаю, что на такой «Рубин» люди, скорее всего, не придут. Команда Грасии находится в ситуации, когда за еврокубки не поборешься, а вылет не грозит. Раньше я называл эту позицию болотом. Ситуация у клуба безобразная и выглядит так, будто никто не знает, как ее изменить. Грасия говорит об оптимизме после каждого матча, но с каждой игрой все становится только хуже. «Краснодар» безоговорочный фаворит в этой паре. Думаю, что гости одержат победу, которая им очень нужна для сохранения места в Лиге Европы», – сказал Бубнов.

Встреча пройдет в Казани и начнется в 19:30 по московскому времени.